À partir d’aujourd’hui, Google Maps affiche des informations sur les incendies en cours

En ces heures, l’application de cartographie numérique et de navigation Google Maps il devient plus détaillé et coloré grâce aux cartes de nouvelle génération, mais le restylage graphique n’est pas la seule nouveauté qui affecte le service de la maison Mountain View. À partir d’aujourd’hui, à bord de l’application et sur le site Web consultable depuis le navigateur, Google Maps informera les utilisateurs de tout présence de grands incendies dans une zone donnée, ainsi que leur évolution.

La nouvelle a été annoncée par Google à ces heures: elle sera activée aux Etats-Unis et représente l’extension d’un programme identique déjà commencé il y a des mois et limité, cependant, aux zones boisées de Californie. Les utilisateurs américains des prochains jours pourront observer la présence d’incendies directement au sein du service, qui sera marqué sur les cartes par une ligne rouge.

Le système est capable de suivre la taille des incendies et leur évolution, met à jour toutes les environ une heure et peut ainsi donner des informations utiles quasiment en temps réel à la population voisine, qui a ainsi le temps de organiser une éventuelle évacuation de leurs maisons. Ce qu’il suffit de faire, c’est entrez le nom d’un incendie connu dans le moteur de recherche et des informations sur son emplacement et son extension apparaîtront sur les cartes, ainsi que des données supplémentaires sur les écarts de route ou les détours qui peuvent aider les gens en fuite.

La raison pour laquelle le service n’est actif qu’aux États-Unis est simple: le système qui permet à Google de suivre et de reproduire virtuellement l’évolution des incendies est basé sur leanalyse d’images satellites provenant des satellites de la National Oceanic and Atmospheric Administration, qui filment en permanence la surface de la planète même avec des caméras infrarouges capables de détecter la température du sol à des centaines de kilomètres de la Terre. Les données sont analysées et superposées à la cartographie numérique détenue par Google puis utilisées pour fournir aux utilisateurs unapproximation des limites du feu au moment de la dernière enquête.

On ne sait pas si l’entreprise a l’intention ou est en mesure d’apporter la nouveauté également hors des États-Unis, mais il serait certainement utile de le faire: le pays nord-américain est particulièrement touché par le fléau des incendies incontrôlés, mais en raison du phénomène de le réchauffement climatique, même des zones de la planète jusque-là insoupçonnées comme la Sibérie se révèlent être des théâtres potentiels pour ces événements catastrophiques.