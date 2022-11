A partagé une nouvelle bande-annonce choquante pour Avatar: The Way of Water

Ateliers du 20ème siècle

Nous sommes déjà dans la dernière ligne droite pour la sortie d’Avatar : The Way of Water et 20th Century Studios a partagé une nouvelle bande-annonce choquante pour le film.

© IMDbAvatar

Avatar : la voie de l’eau ramènera les téléspectateurs du monde entier à Pandora pour vivre de près le conflit entre les Na’vi et les êtres humains qui envahissent la maison de cette race extraterrestre particulière qui fera tout pour défendre à nouveau leur maison comme cela s’est produit dans l’original film de James Cameron en 2009 et qui est devenu le film le plus réussi commercialement de l’histoire.

La bande-annonce de la suite révèle l’importance de la famille pour le protagoniste Jake Sully et nous donne également une idée de toutes les aventures que ce personnage va traverser afin de protéger sa famille des humains qui reviennent une fois de plus sur Pandora avec intentions guerrières, ce qui représente un danger pour cette race qui sait se défendre mais dans son âme est vraiment pacifique et empathique avec sa patrie.

Sigourney Weaver revient pour la suite mais cette fois en jouant un autre personnage, plus précisément la fille adoptive de Jake et Neytiri, Kiri, c’est pourquoi elle a élargi ses réflexions sur la famille et cette histoire. « Le film est basé sur la famille de James Cameron et son amour pour sa famille »a déclaré l’interprète lors d’une conférence de presse au sujet du réalisateur du film et de la motivation qui l’a poussé à développer cette suite.

La nouvelle bande-annonce d’Avatar : The Way of Water

La nouvelle bande-annonce montre Sully se rendant dans une nouvelle zone de Pandora avec sa famille pour échapper à un conflit imminent. Lorsqu’on lui demande pourquoi il est venu sur cette terre, Sully répond : « Je veux juste protéger ma famille ». De plus, une nouvelle armée de soldats menace à nouveau Pandora. Les derniers instants de la bande-annonce montrent une confrontation féroce entre les Na’vi et les humains qui sont venus à cet endroit avec de sombres intentions.

De nouvelles images époustouflantes mettent également en valeur le magnifique paysage de Pandora. Les séquences sous-marines éblouissantes sont impressionnantes, comme James Cameron nous présente un nouvel élément dans le beau monde qu’il a créé il y a 13 ans. D’après la bande-annonce, Avatar : la voie de l’eau est annoncé comme « l’événement cinématographique d’une génération ». Attentes!

Le film met en vedette Sam Worthington dans Jake Sully, Zoe Saldana dans Neytiri, Stephen Lang dans Miles Quaritch, Kate Winslet dans Ronal, Bailey Bass dans Tsireya, Jemaine Clement dans Dr Ian Garvin, Edie Falco dans General Frances Ardmore et Giovanni Ribisi dans Parker. Selfridge, entre autres. Avatar : la voie de l’eau Il sortira dans les salles du monde entier. 16 décembre.

