À Noël, vous pourrez téléphoner gratuitement à tout le monde par vidéo: l’appel du ministre Pisano aux opérateurs a été accepté

En cette année de distanciation sociale, de restrictions de mouvement et de pandémies, beaucoup seront obligés de rester en contact à distance pour Noël. Heureusement, au moins pour la veille de Noël et le jour de Noël, faites-le ce sera gratuit: les majors opérateurs téléphoniques ils ont accueilli tous ceux qui ont annoncé ces derniers jours avoir mis à disposition du trafic gratuit et illimité entre le 24 et le 25 décembre, ce qui permettra de Appels Internet et appels vidéo via le réseau cellulaire sans consommer les gigaoctets de votre plan de données. La ministre Paola Pisano, qui avait lancé il y a quelques jours un appel à cet effet, a publiquement remercié les entreprises impliquées dans l’initiative en ces heures.

L’appel et les remerciements du ministre

L’appel a été lancé à la télévision par le ministre il y a quelques jours à peine, alors que le ministre était adressé directement aux compagnies de téléphone des microphones de Tg1 « Pour faciliter l’utilisation des canaux de communication numériques et les rendre gratuits; de cette façon, il sera plus facile de se connecter avec ses proches ». Les jours suivants, Tim, Vodafone, Windtre et Iliad ont pris des mesures pour répondre adéquatement à l’appel, tandis qu’aujourd’hui les remerciements de Pisano sont arrivés: «Je remercie les compagnies de téléphone et le secteur numérique qui ont rejoint mon appel la semaine dernière dans lequel je les ai invités à faciliter l’utilisation des canaux de communication numériques le soir du 24 décembre et au moins une partie du jour de Noël « .

Offres activées

Les initiatives des trois opérateurs diffèrent dans durée de la fenêtre de fonctionnement mais ils concernent tous l’offre de trafic gratuit et illimité, à travers lequel il sera possible de passer des appels et des appels vidéo via des services en ligne tels que Zoom, WhatsApp, Messenger, Meet, Jitsi et bien plus encore. Les offres de Tim et Vodafone ils partiront à 18 heures aujourd’hui, mercredi 24 décembre, et dureront jusqu’à toute la journée du 25; celui de WindTre il commencera à minuit aujourd’hui et se fermera à la fin du jour de Noël. Iliad pour sa part donnera des gigaoctets illimités à tous les utilisateurs de l’offre Voice-only, à partir de 18 heures aujourd’hui pour se terminer avec la fin de la nuit du 25.