A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors célébré par les fans à l’occasion de son 35e anniversaire

En tant que l’un des méchants les plus emblématiques de l’horreur, le mal de Freddy Krueger est devenu un peu blasé par ses doublures sarcastiques dans les films ultérieurs, mais avant que cela ne se produise Un cauchemar sur Elm Street 3 : Dream Warriors semblait donner au tueur de Springwood une première de nombreuses fins définitives et a même ramené la «dernière fille» originale Heather Langenkamp. En tant que l’un des films les plus appréciés de la franchise, il n’est pas surprenant que les fans de Freddy se soient tournés vers les réseaux sociaux pour partager un peu d’amour pour le 35e anniversaire du film.

Bien que nombreux soient ceux qui aimeraient voir Robert Englund revenir une fois de plus en tant que Krueger, l’acteur lui-même a clairement indiqué que, pour lui, le temps de Freddy est maintenant révolu en ce qui concerne les nouveaux films. Il a repris le rôle de Le spécial Halloween de Goldberg il y a quelques années, mais c’est peut-être tout ce que les fans de la star de l’horreur emblématique peuvent espérer. Cela signifie que ses apparitions précédentes en tant que Freddy sont encore plus spéciales pour les amateurs d’horreur.

La deuxième suite de 1987 du film original de Wes Craven a vu Craven proposer l’histoire et rejoindre Frank Darabont, Bruce Wagner et le réalisateur Chuck Russell pour des tâches de scénarisation. Ignorant à peu près les événements de Cauchemar 2le film agit comme une suite directe du premier film, Heather Langenkamp reprenant son rôle de Nancy, qui tente d’aider un groupe d’adolescents dans un hôpital psychiatrique à vaincre Krueger une fois pour toutes.

Près de deux décennies après son dernier film, Robert Englund est toujours interrogé sur le retour de Freddy





L’année prochaine, mashup maniaque du cinéma Freddy contre Jason fête son 20e anniversaire, marquant deux décennies depuis la dernière fois qu’Englund a joué le tueur aux doigts de couteau dans un film. Malgré une tentative de redémarrage en 2010, il semble que la personnalité d’Englund à l’écran et la livraison du personnage soient devenues un acte si difficile à suivre que l’acteur est constamment interrogé sur le fait de le jouer à nouveau.

« Je suis trop vieux pour faire un autre Freddy maintenant », a déclaré Englund à Entertainment Weekly en 2017. « Si je fais une scène de combat maintenant, ça doit être vraiment minimal parce que je ne peux pas me casser la tête pendant huit prises différentes et différents angles. . Ma colonne vertébrale me fait mal. Je peux toujours être méchant et effrayant, mais je suis principalement relégué maintenant à des rôles de Van Helsing, de vieux médecins et de merde. Donc c’est amusant que le dernier moment où je joue Freddy soit un clin d’œil au public. Et quand vous avez survécu aussi longtemps que moi et que vous voyez ça, vous pouvez être très heureux d’avoir passé 20 ans en tant que Freddy Krueger, vous savez ? »

Englund a continué à avoir une carrière prolifique en dehors de son rôle de Freddy, et sera vu dans la prochaine saison de Choses étranges, avec un peu de chance d’être « méchant et effrayant », comme un casting brillant compte tenu de l’énorme affiliation de la série avec tout ce qui touche aux années 80. En ce qui concerne le rôle le plus emblématique d’Englund, c’est à travers des films comme Guerriers de rêve que la légende de Freddy Krueger dans sa forme originale vivra. La série dérivée Nightmare on Elm Street a récemment commencé à être diffusée pour la première fois sur Screambox pour ceux qui ont besoin d’un autre correctif Freddy. Découvrez ci-dessous d’autres publications sur les réseaux sociaux célébrant l’anniversaire du film.





