À ne pas manquer: la maison des Simpsons repensée en huit styles architecturaux

‘Les Simpsons’ Ils continuent d’être l’une des émissions les plus populaires de l’histoire de la télévision, malgré une baisse considérable de la qualité de leurs épisodes au fil des ans. Avec plus de 30 ans dans l’air, la création de Matt Groening Il fait partie de millions de familles dans le monde et elles sont aujourd’hui plus présentes que jamais à cause de ses prédictions historiques. Le dernier en date, selon les partisans, concerne les incidents survenus sur la colline du Capitole il y a une semaine.

Avec plusieurs décennies, le temps a également passé au cours de la série, même si, comme on le sait, les personnages n’ont jamais grandi en âge. Nous constatons un certain nombre de changements intéressants, de l’utilisation actuelle de gadgets électroniques comme les smartphones à une télévision à écran plasma dans votre salon. Il ne fait aucun doute qu’ils se sont adaptés aux changements, mais il y avait un groupe de designers qui est allé plus loin.

Conseiller à la maison, qui nous a précédemment donné un aperçu de ce à quoi ils ressembleraient ‘Les Simpsons’ si le réalisateur les avait créés Wes Anderson, cette fois, on nous présente huit versions de la maison familiale jaune dans différents styles architecturaux américains populaires. Ces créations sont venues grâce à Steilen, D.; Yunghans, R.; Cabane Living Mag; Craven, J.; Eng, D.; Kleinman, S. et Beuerlein, K.

+ La maison des Simpson repensée en huit styles architecturaux:

1. Tudor:

Les maisons Tudor sont populaires dans le Midwest, le Nord-Ouest et la côte Est parce que leurs toits en pente peuvent résister à de fortes pluies et à la neige. Ils se caractérisent par des poutres en bois inclinées qui décorent la partie avant du toit, de petits groupes de fenêtres hautes et étroites et des panneaux pour la lumière naturelle.

2. Colonial:

Ce style constitue toujours la majorité du parc immobilier américain. Il se caractérise par des plans d’étage carrés, une symétrie et des rangées droites de fenêtres aux premier et deuxième étages.

3. Cabane en rondins:

Ces cabines pourraient être construites en quelques jours à l’aide d’outils simples sans clous. Ils sont spacieux et lumineux, rectangulaires, ne contenaient qu’une seule pièce et avaient au moins une fenêtre en verre.

4. Victorien:

Il combine les styles populaires de la seconde moitié du XIXe siècle. Il est courant dans les banlieues de New York et de San Francisco et reste l’un des styles les plus frappants de la nation américaine.

5. Cape Cod:

Ils ont été conçus pour une construction simple et un chauffage efficace. Il est associé à la région de la Nouvelle-Angleterre et est l’un des styles les plus appréciés. Ils occupent un seul étage et ont des toits durables et modérément raides pour résister aux chutes de neige.

6. Méditerranée:

Les carreaux d’argile uniques utilisés peuvent durer un siècle ou plus. Il a des plafonds de carreaux rouges peu profonds et des caractéristiques telles que de lourdes portes en bois, de grandes fenêtres, des terrasses et des balcons, idéales pour vivre dans les climats chauds du sud.

7. Art déco:

Il est principalement utilisé pour les immeubles de bureaux. Il a marqué le début d’une modernité de l’architecture et a son origine en France. Il a des toits plats et quelques décorations extérieures. Son exemple le plus célèbre est le Chrysler Building à New York et se trouve dans le quartier South Beach de Miami.

8. Contemporain:

Ils se concentrent fortement sur la nature et les principes de construction écologique, en utilisant des matériaux recyclés et des conceptions qui relient l’intérieur avec l’extérieur. Nous trouverons des matériaux rustiques simples, de grandes fenêtres et peut-être un plafond vivant pour les plantes.