A Million Little Things Saison 4 Episode 17 Date de sortie aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Australie

Beaucoup de gens se sont interrogés sur la date de sortie de l’épisode 17 de la saison 4 d’A Million Little Things. Les fans sont vraiment très excités pour cet épisode à venir. Pour cette raison, tous ses fans veulent savoir quand le prochain épisode sortira dans cette émission. C’est pourquoi nous avons décidé de vous proposer ce guide.

Ici, vous apprendrez à connaître la prochaine date de sortie de l’épisode 17 de la saison 4 d’A Million Little Things aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et dans d’autres pays, combien d’épisodes pourrez-vous regarder cette saison, où diffuser cette émission en ligne , ainsi que d’autres informations relatives à cette série. Découvrons-les tous sans plus tarder.

C’est une série télévisée dramatique familiale américaine et cette série a été créée par Dj Nash. Son premier épisode est sorti le 26 septembre 2018 et après la sortie, cette série a acquis une grande popularité en très peu de temps. La quatrième saison de la série a commencé à être diffusée le 22 septembre 2021, et maintenant les fans attendent un prochain épisode.

L’histoire de cette série suivra un groupe d’amis. Tous sont partis sous le choc lorsqu’un de ces amis s’est suicidé. Les amis découvrent qu’ils doivent éventuellement commencer à vivre leur vie alors qu’ils gèrent leur perte. Le titre est un lien avec le slogan « L’amitié n’est pas une grande chose. ses fans s’interrogent sur la prochaine date de sortie de l’épisode 17 de la saison 4 d’A Million Little Things. La date de sortie de ce nouvel épisode est dévoilée et vous n’aurez pas trop à attendre sa sortie.

A Million Little Things Saison 4 Épisode 17 Date de sortie

Maintenant, dans ce paragraphe, nous allons révéler la date de sortie de l’épisode 17 de la saison 4 d’A Million Little Things. Selon les informations officielles, le nom de cet épisode est « 60 Minutes » et il sortira le 27 avril 2022. Enfin, l’attente de cet épisode très attendu va enfin se terminer très bientôt et vous pourrez tous pour le regarder à la date indiquée.

Où diffuser A Million Little Things Saison 4 Episode 17?

Le réseau de télévision d’origine pour cette émission aux États-Unis est ABC Networks. Vous pouvez également regarder cette émission en ligne sur diverses plateformes comme Vudu, Hulu, Prime Video et iTunes. Gardez à l’esprit que la disponibilité de cette émission en ligne sur ces plateformes dépendra de votre région.

Distribution de la série

Après vous avoir révélé toutes les choses liées à A Million Little Things Saison 4 Episode 17 Date de sortie. Ici, nous allons partager la liste des acteurs de cette série.

David Giuntoli comme Eddie Saville

Romany Malco comme Rome Howard

Allison Miller comme Maggie Bloom

Christina Moses dans le rôle de Regina Howard

Christina Ochoa comme Ashley Morales

Grace Park comme Katherine Kim

James Roday Rodriguez comme Gary Mendez

Stéphanie Szostak dans le rôle de Delilah Dixon

Tristan Byon comme Théo Saville

Lizzy Greene comme Sophie Dixon

Chance Hurstfield dans le rôle de Danny Dixon

Emballer

Nous terminons cet article en espérant que vous ayez tous les détails liés à la prochaine date de sortie de l’épisode 17 de la saison 4 d’A Million Little Things dans diverses régions, la plate-forme de diffusion en continu de cette série, les détails de la distribution, les spoilers et bien plus encore. Alors, attendez la semaine prochaine pour vous procurer ce nouvel épisode de la série. Si vous avez des questions liées à cette émission dans votre esprit, vous pouvez nous les poser dans la section des commentaires. Nous sommes là pour vous aider à résoudre toutes vos questions et doutes.

