À mi-chemin des vacances, découvrez les entrées gagnantes du «  Star Wars Holiday Contest  » de Lego

Environ six mois avant les vacances d’hiver, les gagnants ont été annoncés pour 2020 « Star Wars Holiday Contest » de LEGO.

LEGO, la société de jouets de construction en briques bien-aimée avec une gamme impressionnante de coffrets de jeu « Star Wars », de minifigs, de dioramas et d’accessoires, a défié les fans d’une galaxie lointaine, très lointaine avec un concours en décembre dernier.

Dans le cadre de ce concours, des amateurs talentueux de tous âges ont rassemblé des scènes «Star Wars» remarquables, construites à gratter, affichant une imagination, un temps et une patience sans limites.

Après le « Star Wars Day », et à mi-chemin des vacances de 2021, découvrez les cinq entrées gagnantes pour le «Concours des fêtes LEGO Star Wars», , tous présentant des vignettes festives mettant en vedette un large éventail de personnages « Star Wars » et de moments cinématographiques assemblés à l’aide de milliers de briques LEGO.

Organisé par « Star Wars: Force for Change », FIRST, la plus importante organisation à but non lucratif au monde pour la promotion de l’éducation aux STEM au service des jeunes, et le groupe LEGO l’hiver dernier en tant qu’événement de liaison pour célébrer le « LEGO Star Wars Holiday Special » sur Disney Plus, des fans du monde entier ont été invités à créer des constructions LEGO « Star Wars » sur le thème de Noël pour ce concours.

Les gagnants chanceux ont été choisis par un panel de juges stellaires, dont l’acteur Kelly Marie Tran qui a joué Rose Tico dans « Star Wars: The Last Jedi », le directeur du design LEGO « Star Wars » Jens Kronvold Frederiksen et les anciens de la FIRST LEGO League Sanjay et Arvind Seshan.

Voici les cinq finalistes:

Steve Leuer a été le gagnant du grand prix du «Star Wars Holiday Contest» 2020 de LEGO. (Crédit d’image: Steve Leuer / LEGO)

Gagnant du grand prix: Steve Leuer

« Dans mon esprit, [Yoda’s] l’enseignement consiste à faire de son mieux; donner le meilleur de vous-même, quoi qu’il arrive », a déclaré Leuer, professeur d’ingénierie StarWars.com . « Ne prenez pas la solution de facilité, ne soyez pas paresseux et faites moins d’efforts, ne manquez pas une occasion de réussir. Tout ce qui vaut la peine d’être fait vaut la peine d’être bien fait. C’est l’état d’esprit que je veux que mes élèves aient . «

Lindsay Virgilio a décroché la place de « finaliste » pour le « Star Wars Holiday Contest » de LEGO 2020. (Crédit d’image: Lindsay Virgilio / LEGO)

« Les Jedi représentent le bien et ils doivent être les meilleurs pour résister aux ténèbres dans une vaste galaxie… si je médite, guéris avec l’énergie de la Force et protège les citoyens de l’univers, alors le vieux blanc n’est pas assez bon pour moi. As-tu déjà vu un méchant portant des robes arc-en-ciel fluo scintillantes? Non, moi non plus, »expliqua Virgilio à StarWars.com .

Erik Etz a été finaliste au « Star Wars Holiday Contest » de LEGO 2020. (Crédit d’image: Erik Etz / LEGO)

Brian Steinberg a été finaliste au « Star Wars Holiday Contest » de LEGO 2020. (Crédit d’image: Brian Steinberg / LEGO)

« Mon idée initiale était que je construirais la maison de Chewbacca à partir de l’original » Star Wars Holiday Special « , tout décoré pour le jour de la vie », a déclaré Steinberg. StarWars.com . « J’ai inclus une petite décoration représentant un sandcrawler tiré par un marcheur AT-AT et j’ai décidé qu’une construction Tatooine inspirée des vacances serait une direction unique et excitante pour célébrer le Jour de la vie! »

Dylan Drew était finaliste du concours LEGO 2020 « Star Wars Holiday Contest ». (Crédit d’image: Dylan Drew / LEGO)

Finaliste: Dylan Drew pour son impressionnant Star Destroyer sur le thème des vacances

