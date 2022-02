‘À ma hauteur 2’ : tout ce qu’il faut savoir sur la suite de Netflix

NETFLIX

Le teen film a été l’un des plus réussis de 2019. Ensuite, nous vous dirons de quoi va parler cette seconde partie.

Netflix a présenté la bande-annonce du deuxième film « À ma hauteur 2 » (grande fille), la suite de la comédie romantique pour adolescents de 2019 d’Ava Michelle et Sabrina Carpenter. Ce fut sans aucun doute l’un des plus réussis de cette année-là.

De quoi va parler cette seconde partie de « A ma hauteur 2 » ?

Selon le synopsis officiel, il indique:

« Après son discours inspirant au bal, Jodi (Ava Michelle) a cessé d’être simplement » la fille la plus grande « … Elle est maintenant populaire, confiante, a un petit ami et vient de décrocher le rôle principal dans la comédie musicale de l’école. Mais à mesure que la pression de sa nouvelle popularité s’intensifie et qu’il forme de nouveaux liens, ses insécurités et ses anciennes amitiés sont mises à l’épreuve. Alors que le monde qu’elle a construit commence à s’effondrer, Jodi réalise que garder la tête haute n’est que le début. »

Qui fait partie du casting ?

Le casting du film est composé de Ava Michelle (Dance Moms), Griffin Gluck (Locke & Key), Sabrina Carpenter (The Hate U Give), Anjelika Washington (DC’s Stargirl), Jan Luis Castellanos (Marvel’s The Runaways), Angela Kinsey (The Office) et Steve Zahn (Le Lotus Blanc). Le reste de la distribution comprend Luke Eisner, Clara Wilsey, Rico Paris, Johanna Liauw et Chris Wylde..

At My Height 2 est réalisé par Emily Ting à partir d’un scénario écrit par Sam Wolfson. Le film est produit par McG, Mary Viola et Corey Marsh.

Quand est la première de ‘À ma hauteur 2’?

La date de sortie de ce film sera le 11 février 2022 et, au Mexique, il peut être apprécié à partir de 2h00 du matin.

Qui est qui dans ‘À ma hauteur 2’ ?

Griffin Gluck est Dunkleman

Il est l’ami et dans la deuxième saison, il sera le partenaire actuel de Jodi. Il était également présent dans la série de Netflix Locke & Key dans le rôle de Gabe ; Il a également eu ses performances dans The Office, aux États-Unis de Tara et dans la Silicon Valley.

Sabrina Carpenter comme Harper Kreyman

Sabrina Carpenter revient pour jouer Harper, la sœur de Jodi, qui a remporté tous les concours de beauté. Cette actrice est très connue pour sa carrière de chanteuse et sa participation à des séries telles que Girls meet world.

Anjelika Washington est Fareeda

Fareeda est la meilleure amie de Jodi, elle était avec elle dans toutes les situations… et dans cette transformation que le protagoniste du film a eu pendant quelques mois.

Angelika était dans d’autres films Netflix comme Moxie, ainsi que la série Star Girl.

Luke Eisner est Stig

Stig était le nouveau garçon venu échanger à l’école de Jodi, Dunkleman et Fareeda. Dans ce deuxième volet, il poursuivra au lycée dans ce lycée la vie de ces personnages.

