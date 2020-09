À l’occasion du 23e anniversaire de sa mort: Harry et Meghan plantent des fleurs pour la princesse Diana

01.09.2020 17h39

Le 31 août, anniversaire de la mort de la princesse Diana, n’a certainement pas été facile pour le prince Harry. Avec sa femme Meghan, il a honoré sa mère d’une manière spéciale.

Le prince Harry (35 ans) et la duchesse Meghan (39 ans) ont célébré le 23e anniversaire de la mort de la princesse Diana (1961-1997) le 31 août d’une manière particulièrement touchante. Ils ont surpris les enfants d’un centre d’apprentissage préscolaire de Los Angeles avec une visite. Comme l’écrit l’organisation caritative Assistance League of Los Angeles sur Instagram, le couple a non seulement parlé de la nécessaire appréciation de la nature et recommandé l’importance d’une alimentation saine aux enfants, mais a également agi lui-même.

En souvenir éternel

Les images montrent comment les deux – qui portent des masques, bien sûr – s’essaient au jardinage. Avec les enfants, ils arrosent des plantes et plantent des fleurs, y compris des myosotis – les fleurs préférées de la princesse Diana.

Ce n’est pas la première fois qu’Harry et Meghan rendent hommage à feu Lady Di avec les fleurs violet-bleuâtre. En 2019, le jour de la fête des mères, ils ont publié une photo montrant les pieds de leur fils Archie (1), alors âgé de six jours, en arrière-plan une mer de myosotis flous.

Source: instagram.com

