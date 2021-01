À l’intérieur du village ancestral indien de Kamala Harris qui organise une fête d’inauguration pour elle

Ce jour d’inauguration n’est pas seulement une célébration aux États-Unis, les ancêtres indiens de Kamala Harris participent également à l’action.

Kamala Harris sera la première femme, la première noire et la première vice-présidente sud-asiatique aux États-Unis alors qu’elle écrit l’histoire des femmes et des POC partout dans le monde.

Alors qu’elle prête serment à Washington DC, à plus de 8 000 miles de là dans un village indien isolé, des célébrations seront organisées en son honneur.

Le village de Thulasendhirapuram en Inde abritait le grand-père maternel de Harris, PV Gopalan, avant de déménager dans la ville de Chennai, où est née Shyamala Gopalan, la mère de Harris. Au début de son âge adulte, la mère de Harris a émigré aux États-Unis où elle a rencontré son mari, Donald Harris.

Harris a parlé du rôle important que son héritage indien a joué dans son éducation, il n’est donc pas étonnant que son village ancestral rayonne de fierté lorsque Harris entre à la Maison Blanche.

Bien qu’aucun parent direct du vice-président ne vive aujourd’hui à Thulasendhirapuram, les villageois honorent toujours cette occasion mémorable.

«Nous sommes fiers comme si l’Inde avait remporté une médaille d’or olympique», déclare Vinod Pulavendran, un habitant du village. «Il est courant que les Indiens deviennent citoyens américains, mais à quelle fréquence un Indien devient-il vice-président des États-Unis? Elle nous a mis sur la carte », a-t-il ajouté.

Harris n’a pas visité le village depuis l’âge de 5 ans, selon une vidéo de campagne partagée sur ses réseaux sociaux ci-dessous. Mais elle a de bons souvenirs de visites à pied sur la plage avec son grand-père indien.

Compte tenu du décalage horaire de 11 heures et demie, des célébrations sont déjà en cours en Inde.

Le temple Dharmasastha à Thulasendhirapuram a accueilli une cérémonie d’adoration spéciale à Harris et en l’honneur de son grand-père en vue de l’inauguration et a construit une pancarte avec son nom à l’intérieur du bâtiment.

Des affiches de Harris ont décoré le village depuis que Biden a annoncé pour la première fois qu’elle serait sa candidate aux élections de 2020.

Après avoir appris dans le village que Kamala Harris et Biden avaient réussi leur course, les dirigeants locaux ont organisé un festival de célébration offrant de la nourriture gratuite aux personnes pauvres vivant dans la région.

La tante de Harris, le Dr Sarala Gopalan, la sœur cadette de sa défunte mère, s’est rendue dans le village peu de temps après la victoire de novembre, mais les villageois ont bon espoir que la vice-présidente retournera également dans sa maison ancestrale.

«Sa victoire incite tout le village à rêver de réaliser quelque chose», a déclaré Arulmozhi Sudhakar, chef du village local de Thulasendhirapuram. «Nous espérons qu’elle nous rendra visite car ce sont ses racines.»

L’histoire de Harris a résonné avec d’innombrables Indiens et Indo-Américains qui la voient comme un symbole d’espoir.

Malgré votre opinion sur sa politique, son bilan ou son parti, Harris a fait tomber les barrières pour d’autres groupes minoritaires avec son accession au pouvoir.

