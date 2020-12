À l’intérieur de Taylor Swift et Harry Styles théorie du complot selon laquelle ils ont commis un homicide involontaire coupable de véhicule ensemble

Une théorie du complot intéressante circule selon laquelle Taylor Swift et Harry Styles ont peut-être commis un crime ensemble.

Harry Styles est un chanteur, compositeur et acteur anglais. Pour ceux qui ne sont pas familiers, hee faisait à l’origine partie du groupe One Direction et a fait ses débuts Le facteur X en 2010. Depuis, il est devenu solo et a sorti des albums à succès comme Harry Styles et Fine Line.

Taylor Swift et Harry Styles sont sortis brièvement en 2012 et auraient commis un homicide involontaire coupable de véhicule ensemble – et la théorie du complot, qui provient de TikTok et peut être consultée ci-dessous, suggère qu’ils en chantent en fait sur leurs albums depuis … et personne jamais remarqué.

À l’intérieur de la théorie du complot de Taylor Swift et Harry Styles:

Continuez à lire pour un expliquant en profondeur de la théorie selon laquelle Swift et Styles ont commis un crime ensemble.

Swift et Style se sont rencontrés pour la première fois en novembre 2012 et ils ont été vus portant le même collier d’avion.

Dans la chanson de Swift « Out of the Woods » – la vidéo, que vous pouvez ci-dessus – elle chante, « Ooh ton collier suspendu à mon cou. »

Ensuite, ils ont été photographiés ensemble en décembre 2012 alors qu’ils se rendaient au zoo de Central Park.

Ils auraient ensuite eu un accident de motoneige avec Styles quelque temps après leur date de stationnement et avant leur rupture, mais personne ne sait quand cela s’est exactement produit. Le couple est allé faire un voyage de ski dans l’Utah et Styles s’est blessé et avait besoin de points de suture, comme Taylor le décrit également dans « Out of the Woods ».

Le couple s’est séparé en janvier 2013 après avoir voyagé ensemble dans les îles Vierges britanniques.

Après leur rupture, ils ont tous deux commencé à écrire des chansons l’un sur l’autre.

L’acte d’homicide involontaire coupable est raconté à travers les chansons de Swift.

Taylor Swift a alors commencé à expliquer le crime qu’ils ont commis à travers ses chansons, notamment avec sa chanson «Style» sortie en 2014 sur son album 1989.

Styles et Swift avaient clairement une relation très privée qui les obligeait à partir en voiture tard dans la nuit.

Dans «Style», Swift a écrit:

Minuit

Tu viens me chercher, pas de phares

Longue route

Pourrait finir en flammes brûlantes ou au paradis

Plus tard dans la chanson, Swift a écrit:

Et quand nous nous effondrons, nous revenons à chaque fois

Parce qu’on ne se démode jamais, on ne se démode jamais.

Swift dit qu’en raison de son influence, elle est capable de dissimuler le crime. Peu importe combien de fois leurs «longs trajets» se retrouvent dans des «flammes ardentes», il n’y aura aucune conséquence.

Aussi dans «Style» Swift chante:

Alors ça va

Il ne peut pas garder ses yeux fous sur la route (Mmm)

«Alors ça va» est une référence à Abattoir cinq, un une phrase revient chaque fois que la mort est mentionnée. Ces paroles expliquent également que Styles ne regardait pas la route et ne pouvait pas voir si quelqu’un traversait la rue.

Ensuite, le pont de la chanson est:

Emmène moi chez toi

Ramène-moi à la maison

Ouais, ramène-moi à la maison

Oh-oh, whoa-oh, oh

(Démodé)

Swift dit-il à Styles de la ramener à la maison pour qu’ils puissent se débarrasser du corps eux-mêmes – au lieu d’aller à la police? C’est la théorie du complot.

L ‘«accident de motoneige» est-il une dissimulation d’un crime?

En 2014, Swift et Styles ont commencé à raconter qu’ils étaient impliqués dans un accident de motoneige et à expliquer que c’était la cause des blessures de Styles.

Dans une interview, Swift a déclaré qu’elle n’était «pas aussi blessée» que Styles de l’accident.

Après avoir été interrogée sur la raison pour laquelle l’incident de motoneige n’a pas été divulgué, elle a répondu: «Vous savez ce que j’ai trouvé fonctionne encore mieux qu’une NDA? Vous regardez quelqu’un dans les yeux et en disant: ‘S’il vous plaît, ne parlez de cela à personne. « »

Elle a ajouté: «Les gens pensent connaître tout le récit de ma vie. Je pense que cette ligne est peut-être là pour rappeler aux gens qu’il y a de très grandes choses qu’ils ne savent pas. «

Sommes-nous encore sortis du bois?

Taylor Swift a sorti la chanson «Out of the Woods» également sur elle 1989 album. Les paroles parlent définitivement de Styles et de leur prétendu accident de motoneige.

Les paroles de « Out of the Woods » incluent:

Ooh, ton collier pendu à mon cou

La nuit que nous ne pouvions pas oublier

Swift continue,

Sommes-nous encore sortis du bois?

Sommes-nous encore en clair?

Elle ajoute,

Tu te souviens quand tu as frappé les freins trop tôt?

Vingt points de suture dans une chambre d’hôpital

Quand tu as commencé à pleurer, bébé, moi aussi

Mais quand le soleil s’est levé, je te regardais

Tu te souviens quand on ne pouvait pas supporter la chaleur?

Je suis sorti, j’ai dit « Je te libère »

Est 1989 en fait un album sur le meurtre?

«Out of the Woods» et «Style» sont les chansons principales qui détaillent l’accident de Haylor (Harry + Taylor), bien qu’il y ait des indices de meurtre parsemés dans l’ensemble 1989 album.

Dans «I Know Places», Swift chante:

Bébé je connais des endroits où nous ne serons pas trouvés et ils le seront

Chasing their tails tryin ‘to track us downCours de leurs queues essayant de nous traquer

Parce que je, je connais des endroits où nous pouvons nous cacher, je connais des endroits

Je connais des endroits

Dans «Wildest Dreams», Swift a écrit:

Il a dit: « Sortons de cette ville

Sortez de la ville, loin de la foule «

Je pensais que le paradis ne peut pas m’aider maintenant

Rien ne dure éternellement, mais ça va me faire tomber

Swift continue,

Tu me verras avec le recul, emmêlé avec toi toute la nuit

Burnin ‘it down

Un jour, quand tu me quitteras, je parierais ces souvenirs

Vous suivre partout

Dans «Wonderland» Swift chante:

Lumières clignotantes et nous

A pris un mauvais virage et nous

Je suis tombé dans un terrier de lapin

Tu t’es serré contre moi

Parce que rien n’est ce qu’il semble

Et tourner hors de contrôle

Styles a répondu avec sa propre musique.

En 2017, Harry Styles a sorti son album intitulé Styles Harry et il utilise ses paroles pour expliquer sa version de l’histoire.

Dans la chanson «Kiwi» Styles chante:

Elle s’assied à côté de moi comme une silhouette

Des bonbons durs dégoulinant sur moi jusqu’à ce que mes pieds soient mouillés

Et maintenant elle est partout sur moi, c’est comme si je l’avais payé (cha-ching)

C’est comme si je l’avais payé, je vais payer pour ça

Dans la chanson «Woman», il a écrit:

Tenté, tu sais

Les excuses ne régleront jamais ça

Je suis vide, je sais

Et les promesses sont brisées comme un point

Dans la chanson «Sign of the Times», les théories suggèrent que Styles est clairement aux prises avec les conséquences d’un crime avec Swift. Les styles chante,

Arrête juste de pleurer

C’est un signe des temps

Bienvenue au spectacle final

J’espère que tu portes tes plus beaux vêtements

Vous ne pouvez pas soudoyer la porte sur votre chemin vers le ciel

Il continue:

On ne parle pas assez

Nous devrions ouvrir

Avant que ce ne soit trop

Apprendrons-nous jamais?

