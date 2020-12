À l’intérieur de l’univers du film de vacances interconnecté intelligent de Netflix

Si les films Hallmark figurent généralement en tête de votre liste de choses à faire pour les vacances, vous ne voudrez pas manquer les acclamations des fêtes suscitées par Netflix récemment. Avec un public toujours plus large, Netflix a intensifié son jeu de films de Noël puisque les théâtres restent fermés dans le monde entier cette saison des vacances.

Ainsi, pour capitaliser sur l’augmentation de leur audience et profiter de notre véritable amour pour les films de vacances, Netflix continue de produire de plus en plus de contenus de vacances originaux. La partie intrigante de leurs films de vacances les plus récents est qu’ils semblent tous liés les uns aux autres, au moins marginalement.

Créer un univers de personnages et d’intrigues interconnectés n’est pas nouveau dans l’industrie du divertissement, mais c’est la première fois que nous le voyons abordé par cette plate-forme de streaming.

Netflix a une gamme royale de films de vacances originaux

Netflix a sorti au moins sept nouveaux films de vacances cette saison selon le New York Times, y compris vos comédies romantiques typiques et prévisibles: Holidate et Opération Christmas Drop. Cette année comprend également quelques choix musicaux dont Jingle Jangle: Un voyage de Noël.

Dans Jingle Jangle, un fabricant de jouets s’inspire et guide des leçons de vie grâce à sa petite-fille. Entertainment Weekly répertorie les autres offres 2020 pour inclure la suite du populaire de l’année dernière Chroniques de Noël et une clé à molette musicale avec Le Noël de Dolly Parton sur la place.

Mais la hiérarchie de Noël de Netflix est vraiment dirigée par une monarchie. Leur collection de films royaux de Noël propose également quelques nouveaux films cette saison, la suite du populaire The Princess Switch étant en tête de notre liste.

Il y a des œufs de Pâques disposés dans les films qui les lient ensemble

Comme beaucoup d’entre vous, j’ai passé des heures à essayer de comprendre comment Amber et Richard pourraient apparaître dans The Princess Switch: Switched Again sans créer un paradoxe Netflix Holiday Movie Universe. Alors décomposons cela… https: //t.co/IUwXbgpvQG – Netflix (@netflix) 24 novembre 2020

Netflix a eu l’occasion de créer des liens entre ces films de manière discrète, et principalement parce qu’ils le devaient. Il y avait une télévision dans leur film Le calendrier des vacances et la productrice Amanda Phillips Atkins avait besoin de jouer un film de Noël sur ce téléviseur.

Alors, elle pensait que Un prince de Noël était un bon choix. Selon le compte Twitter officiel de Netflix, Atkins a déclaré: « Cette graine d’une idée s’est rapidement transformée en une opportunité amusante de lier les différents mondes avec de petits œufs de Pâques d’un film à l’autre. »

«Nous avions prévu de nous éloigner du simple fait que nos personnages se regardent à la télévision», a déclaré Atkins à propos de la création d’un monde pour trois films. «Nous avons pensé que ce serait une excellente occasion de construire tout un univers, pas seulement pour Aldovia mais pour le monde entier de nos films de Noël!»

Les apparitions de camée semblent nier la plupart des théories des fans

Plus que de simples œufs de Pâques, il y a eu des cas spécifiques de personnages croisés et de connexions concrètes. Il y a eu des références simples qui semblent indiquer que ces films existent tous dans le même univers.

Plus particulièrement, cette saison Princess Switch: commuté à nouveau a une apparence de camée d’une autre famille royale. Les médias sociaux bourdonnaient à la fois de joie et de confusion lorsque les fans ont remarqué la famille royale aldovienne (le roi Richard et la reine Amber de Un prince de Noël) lors du couronnement de la duchesse Margaret.

Pour rendre les choses encore plus complexes, Le chevalier avant Noël a un moment dans lequel comprend une ligne dans laquelle un personnage dit à sa fille: «Votre grand-mère et votre grand-père l’ont ramassé lors de leur voyage à Aldovia» (C’est aussi un ornement ACORN, qui a une importance sentimentale en Aldovia.) indiquant ainsi que le royaume réglage de Un prince de Noël est aussi une vraie place dans le monde de Le chevalier avant Noël.

Ensuite, juste pour resserrer davantage les liens, une carte peut être vue dans Un prince de Noël: le bébé royal ce qui montre que Belgravia (le pays apparaissant dans The Princess Switch) se trouve être l’un des voisins proches d’Aldovia.

Alors que les fans luttent contre le comment et le pourquoi de ces connexions, les gros bonnets de Netflix promettent simplement que «le meilleur reste à venir».