À l’intérieur de la théorie Hilaria Baldwin, Alec Baldwin et Salma Hayek

Les vacances sont peut-être allées et venues, mais l’histoire bizarre de Hilaria Baldwin est vraiment le cadeau qui continue de donner.

Au cas où vous l’auriez manqué, la femme d’Alec Baldwin, Hilaria Baldwin, a été accusée d’avoir simulé son accent espagnol par Tracie Egan Morrissey, une écrivaine et monteuse qui avait précédemment appelé l’actrice Jameela Jamil pour «simuler ses maladies».

Depuis que l’histoire a commencé à faire le tour en ligne, des internautes de partout ont pesé sur la situation et se demandent pourquoi Baldwin simulerait un accent espagnol si elle était née aux États-Unis.

Alors que la réponse de Baldwin aux allégations de se faire passer pour un Spainaird est l’une des choses les plus déroutantes que vous entendrez pour le reste de l’année, certains utilisateurs de médias sociaux ont une théorie sur le fiasco de Hilaria Baldwin, et cela a à voir avec son mari Alec Baldwin et son 30 Rocher co-star, Salma Hayek.

La théorie de Hilaria Baldwin, Alec Baldwin et Salma Hayek:

Voici ce que vous devez savoir sur la théorie de Hilaria Baldwin, Alec Baldwin et Salma Hayek, et pourquoi cela rend les allégations selon lesquelles Hilaria simule son accent et son héritage espagnols encore plus désordonnés qu’elle ne l’est déjà.

Alec Baldwin et Salma Hayek ont ​​un passé.

La rumeur dit qu’Alec Baldwin a surtout eu le vent en poupe pour Salma Hayek.

Hayek a eu un rôle récurrent dans l’émission de Baldwin, 30 Rocher, lors de la troisième saison de l’émission, qui s’est déroulée de 2008 à 2009. Dans l’émission, elle a joué l’intérêt amoureux de son personnage.

Baldwin a jailli à propos de Hayek après son passage sur plusieurs épisodes dans la série, en disant: «Elle était littéralement la femme la plus fabuleuse avec laquelle j’ai jamais travaillé.»

Il lui a même offert une superbe robe portefeuille turquoise décolletée pour son apparition dans la série, dont Salma ne pouvait s’empêcher de jaillir et portait à un événement de 2008.

«C’est le cadeau qu’Alec m’a fait, juste pour être sa petite amie pendant cinq épisodes», avait-elle révélé à l’époque. «J’ai l’impression qu’il vient avec moi ce soir!»

Ils ont également joué dans la comédie de 2019, Parents ivres, ensemble, il est donc évident que Hayek et Baldwin se connaissent depuis des années.

Hilaria Baldwin et Alec Baldwin se sont rencontrés en 2011.

Alec et Hilaria se sont réunis en 2011, deux ans seulement après le rôle principal de Hayek dans 30 Rocher. Ils se sont mariés moins de deux ans plus tard et ont cinq enfants ensemble.

Récemment, Hilaria a été critiquée pour son explication déroutante de son mystérieux accent espagnol, qu’elle a apparemment activé et désactivé pour des interviews au fil des ans, comme l’ont souligné les utilisateurs des médias sociaux.

Il a également été souligné (et prouvé) que Baldwin a grandi et est allé au lycée dans le Massachusetts, même si elle a affirmé dans un épisode de podcast en avril qu’elle avait déménagé aux États-Unis à l’âge de 19 ans parce qu’elle voulait aller à NYU.

«Je connais Hilary Hayward-Thomas de la Cambridge School of Weston dans le Massachusetts», a écrit une ancienne camarade de classe dans une critique de son podcast. «Elle n’avait pas d’accent à l’époque et n’a pas changé son nom en Hilaria. Parce qu’elle n’est pas espagnole! Alors, arrêtez d’utiliser un accent dans ce podcast et arrêtez d’interrompre vos invités. «

Hilaria Baldwin a-t-elle essayé de se faire passer pour Salma Hayek pour attirer l’attention d’Alec Baldwin?

C’est ce que certains utilisateurs de médias sociaux théorisent.

Les détecteurs d’Internet ont relié les points des déclarations confuses d’Hilaria Baldwin et le récit risqué de son éducation à la rumeur selon laquelle son mari, Alec Baldwin, est obsédé par Hayek.

« Le fait qu’Alec Baldwin ait épousé une femme nommée Hillary du Massachusetts qui prétendait être d’Espagne parce qu’il avait le chaud pour Salma Hayek est infiniment amusant pour moi, » un utilisateur de Twitter a écrit.

Une autre a déclaré: «Elle a dit aux gens que sa mère était espagnole (non) qu’elle était née en Espagne (non et l’a admis aujourd’hui), elle a dit au magazine Hola que l’espagnol était sa langue NATIVE (non). Elle est allée au HS à Boston et n’a développé un accent qu’après avoir rencontré Alec qui avait un faible pour Salma Hayek.

Salma Hayek n’est même pas espagnole.

Voici le kicker: Salma Hayek est mexicaine et libanaise, ce qui rend tout ce fiasco encore plus sauvage. Selon sa biographie officielle IMDb, Hayek est née «dans la ville pétrolière de Coatzacoalcos, au Mexique» et «son père est d’origine libanaise et sa mère est d’origine mexicaine / espagnole.

Alors qu’Alec et Hilaria ont publié de longues réponses vidéo sur les allégations, ni elle ni Alec n’ont commenté la théorie de Salma Hayek.

