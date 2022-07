À l’intérieur de la situation financière en déclin de Kylie Jenner alors que la source affirme que Kris Jenner est « inquiète » à propos de ses dépenses

Kylie Jenner n’est pas étrangère au luxe raffiné de la vie.

Elle a montré sa grande richesse sur son Instagram et TikTok, mais maintenant Kris Jenner intervient et craint que les habitudes de consommation de sa fille ne soient hors de contrôle.

Une source proche de Kris Jenner dit s’inquiéter pour Kylie Jenner et ses achats coûteux.

Selon les rapports de Page Six, la source a déclaré: « Kylie a tellement dépensé qu’après avoir acheté le jet, sa mère a dû intervenir et lui dire de ralentir. »

Plus tôt cette semaine, Kylie a posté sur Instagram une photo de son petit ami, le rappeur de Houston Travis Scott, tous deux debout devant leur jet privé avec la légende : « Tu veux prendre le mien ou le tien ? »

Elle a posté sur son TikTok montrant sa collection de voitures chères, et il a déjà été dit que Kylie dépense environ 300 à 400 000 dollars par mois pour la sécurité et environ 300 000 dollars pour les vêtements de marque.

La mère de Kylie, qui est également sa manager, implore sa fille d’être plus avisée financièrement en utilisant sa richesse pour faire des investissements et épargner pour l’avenir.

« Kris l’exhorte à être plus responsable avec son argent, à faire des investissements judicieux. Mais Kylie a 24 ans, elle a sa propre marque et elle fait ce qu’elle veut », a déclaré l’initié.

La richesse de Kylie Jenner a diminué ces dernières années.

En 2019, lorsque Coty a conclu un accord avec Kylie Cosmetics, ils ont acheté 51% de sa marque et de son activité de peau pour un montant estimé à 600 millions de dollars. L’achat a considérablement augmenté la richesse de Kylie, l’incitant à être nommée milliardaire par Forbes la même année.

Cependant, en mai 2020, Forbes a annulé son article nommant Kylie Jenner la « plus jeune milliardaire autodidacte du monde », déclarant que Kylie et Kris Jenner avaient menti sur la valeur nette de Kylie et les revenus générés par Kylie Cosmetics.

Elle a été déclarée valoir environ 900 millions de dollars, mais cela tomberait bientôt aussi.

« L’entreprise de Kylie est nettement plus petite et moins rentable que ce que la famille a passé des années à faire croire à l’industrie cosmétique et aux médias, dont Forbes », a déclaré Forbes dans un communiqué.

Il a été rapporté que Kris et Kylie avaient donné au magazine de faux projets de déclaration de revenus avec des chiffres gonflés pour aider Kylie à « obtenir une couverture Forbes ». Pourtant, Kylie a nié les accusations en répondant sur Twitter.

À partir de 2022, Forbes a déclaré Kylie détient une valeur nette de 600 millions de dollars.

Récemment, Kylie Cosmetics était évaluée à 1,2 milliard de dollars avec une part de 49%, elle réalise donc toujours un bon profit, mais avec ses dépenses exagérées, elle risque de perdre la richesse plus rapidement qu’elle ne peut l’acquérir.

Les fans affirment que la qualité de ses produits a diminué ces dernières années.

Un fan de beauté qui a testé les kits pour les lèvres de Kylie pour Insider a comparé l’original et celui renommé et a suggéré que la qualité faisait cruellement défaut dans la formule mise à jour.

Elle a dit que le rouge à lèvres a immédiatement séché lorsqu’elle l’a mis, ne lui permettant pas de faire des retouches.

« Les choses n’ont fait qu’empirer à la fin de la journée. Je suis arrivée au bout d’environ huit heures – lorsque sa sécheresse est devenue presque insupportable – et j’ai remarqué que le rouge à lèvres s’était estompé en une teinte plus claire et avait pratiquement disparu de certaines taches sur mes lèvres », elle dit Insider.

Kylie a rebaptisé et relancé avec des produits de meilleure qualité, mais de nombreuses personnes estimaient toujours que cela ne valait tout simplement pas la peine d’être acheté en raison du prix et de la façon dont il fonctionnait en public.

L’action de Coty a perdu 13 % lorsque Forbes a publié son article d’accusation selon lequel la richesse de Kylie Jenner n’était pas de plusieurs milliards.

Kurtis Condra couvre les sujets de divertissement, d’actualité et d’intérêt humain pour YourTango. Il est également un poète basé à San Francisco, en Californie. Vous pouvez suivre son parcours poétique sur Instagram.