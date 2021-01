À l’intérieur de la querelle de 20 ans de Mariah Carey et Eminem

La querelle de longue date entre Eminem et Mariah Carey pourrait surprendre certains fans. De genres différents avec des bases de fans différentes, on pourrait être pardonné de se demander au juste pourquoi ces deux-là doivent se battre. Mais une exploration de leur histoire révèle qu’ils en ont trouvé beaucoup pour alimenter le feu.

Mariah Carey | Jamie McCarthy / Getty Images

Mariah Carey est une légende de la pop

Carey est un chanteur pop légendaire dont les albums ont été récompensés à plusieurs reprises et dont les singles ont gravi les palmarès encore et encore.

La star a réussi à accumuler une valeur nette incroyable d’environ 300 millions de dollars grâce à ses albums, ses performances en direct et même une rupture lucrative. Lorsque Carey s’est fiancé au milliardaire australien James Packer, elle a affirmé qu’il avait fait des promesses financières considérables qu’il n’avait pas tenues. Elle a demandé une compensation de 50 millions de dollars et, bien qu’elle n’ait pas obtenu le montant total, elle s’est retrouvée avec un règlement qui l’a aidée à augmenter ses revenus déjà substantiels.

La montée en puissance de Carey a été rythmée par d’énormes succès et des moments tragiques. Un mémoire récent jette encore plus de lumière sur certains des moments de lutte de Carey, y compris ses divorces et son enfance. Cependant, il y a des lacunes importantes dans le récit de Carey de sa propre vie. La chanteuse a sauté des détails sur son diagnostic de trouble bipolaire, la majeure partie de son mariage avec Nick Cannon et sa performance en direct tristement célèbre le soir du Nouvel An en 2016.

Ses mémoires n’ont également fait aucune mention de sa prétendue ancienne relation avec Eminem.

Eminem est un rappeur né à Detroit

Né Marshall Mathers, Eminem est devenu célèbre à la fin des années 1990 avec des paroles chargées de jurons qui ont poussé l’enveloppe sociale tout en mettant en valeur ses talents créatifs et verbaux.

La carrière du rappeur a connu ses hauts et ses bas, nombre de ses luttes privées ayant été utilisées comme source d’inspiration pour son propre matériel lyrique – y compris ses combats avec son ex et la mère de sa fille, qu’il a même assassinée en chanson. Parfois, Eminem a disparu des feux de la rampe, mais il a tendance à réapparaître maintes et maintes fois.

En 2003, il a remporté un Oscar pour sa chanson «Lose Yourself», mais il a sauté la cérémonie. En 2020, il s’est présenté pour une reprise et s’est excusé d’être un peu en retard – près de deux décennies. Bien que l’apogée de sa renommée soit peut-être derrière lui, Eminem est l’un des rappeurs les plus riches et les plus réussis au monde, et il continue de faire de la nouvelle musique et de se produire en direct pour son importante base de fans.

Qu’y a-t-il derrière la querelle d’Eminem et Mariah Carey?

Carey et Eminem sont peut-être tous les deux musiciens, mais ils évoluent dans des mondes différents, alors qu’est-ce qui les a mis en désaccord? Ce n’était pas une rivalité pour le même groupe de fans – quelque chose qui a alimenté de nombreuses querelles dans l’industrie. Au lieu de cela, c’était un différend dit-elle, dit-elle.

Eminem a déclaré que Carey et lui étaient datés du début des années 2000. Carey a dit que cela ne s’était jamais produit. Selon BestLife, Carey est allé jusqu’à avoir un homme qui est clairement conçu pour ressembler à Eminem dans sa vidéo «Obsessed». Les paroles incluent la phrase: «J’ai finalement trouvé une fille que tu ne pouvais pas impressionner. Le dernier homme sur Terre, n’a toujours pas pu obtenir ça. Ensuite, le sosie d’Eminem est heurté par un bus. Aie.

La querelle dure depuis près de deux décennies, et aucune des parties ne s’est écartée de leur récit des événements. Selon Complex, Carey a admis avoir passé du temps avec le rappeur et s’est même présenté par son nom dans son troisième album. «J’ai traîné avec lui, je lui ai parlé au téléphone», a-t-elle dit à Larry King. «Je pense que j’étais probablement avec lui quatre fois au total. Et je ne considère pas que sortir avec quelqu’un.

C’est peut-être juste une différence d’interprétation, Eminem voyant leur temps ensemble comme plus significatif que Carey. Mais la bataille qui en a résulté a été brutale.