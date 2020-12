À l’intérieur de la pénurie de pâtes Bucatini bizarre de 2020

Comme si 2020 ne pouvait pas être plus étrange, il y a maintenant des rapports faisant état d’une pénurie de bucatini totalement bizarre.

Pour ceux qui ne le savent pas, le bucatini est une pâte épaisse ressemblant à un spaghetti avec un trou traversant le centre. Le nom vient du mot italien buco, qui signifie «trou». Elle absorbe 200% plus de sauce que les autres nouilles plus minces et sans trous.

En tant qu’aliment de base dans de nombreux ménages, la pénurie se fait sentir dans diverses communautés du monde entier

Pourquoi y a-t-il une soudaine pénurie de pâtes bucatini – et quand a-t-elle commencé?

Très bien, revenons en arrière en mars de cette année.

Dès que la pandémie a commencé à devenir une réalité, les gens ont commencé à faire du stress, à acheter trop de rouleaux de papier toilette (comme on s’en souvient) et à vider les étagères de nombreux aliments de base, y compris les pâtes.

Mais le bucatini manquant était encore plus étrange pour certaines personnes – peut-être même délibéré.

Un utilisateur Twitter a écrit: «J’ai vécu cette pénurie de Bucatini pendant plusieurs mois. Quand je l’ai enfin trouvé, j’ai dû en acheter 12 paquets.

Les gens qui achètent habituellement des bucatini dans les magasins ont estimé que cette pénurie était plus délibérée qu’autre chose. D’autres pâtes ont depuis été réapprovisionnées, telles que les fusilli, les spaghettis et les rigatoni.

De nombreux utilisateurs de Reddit rebondissent autour de leurs propres théories du complot dans un fil de discussion Bucatini Shortage of 2020.

«Ainsi, quand il est apparu sous le nom de la marque de magasin Safeway, je l’ai choisi. Juste un paquet, je le jure. Parce qu’il n’y avait qu’un seul paquet. Le mot est évidemment dans la rue. Préparez-vous, Safeway, ça va être une ruée des masses privées de bucatini », a écrit un utilisateur de Reddit dans le fil.

«Les coupes populaires se sont vendues, puis les bucatini se sont épuisés, puis les fabricants ont eu une énorme pénurie à combler et ont simplement exécuté les coupes les plus vendues, et les bucatini sont restés dans la poussière», a ajouté un autre utilisateur.

Certains amateurs de bucatini sont convaincus que c’est l’action du gouvernement.

Dans un forum, de nombreux utilisateurs ont répondu à un article écrit dans lequel un journaliste a approfondi l’étrange pénurie.

Un utilisateur du forum a écrit: «Une entreprise du marché des pâtes a constaté qu’un concurrent n’était pas réglementé avec son produit, et ils ont trouvé une personne au congrès qui pourrait faire pression sur une agence lente et inefficace pour qu’elle fasse mieux pour faire son travail. travail: appliquer lesdites réglementations. »

De plus en plus de théories du complot Bucatini apparaissent en ligne.

Bien sûr, avec toute bonne histoire qui n’a absolument aucun sens et qui n’a pas de solution directe, les gens inventent des conspirations encore plus folles.

Beaucoup de gens en déduisent que l’interdiction de la paille en plastique pourrait avoir été un facteur dans la pénurie de bucatini de 2020.

D’autres sont convaincus que c’est le fait de la FDA.

Un utilisateur a écrit: « Selon cette théorie, la norme d’enrichissement en fer de la FDA est un outil anticoncurrentiel qui peut provoquer une pénurie de bucatini, ET ne garantit pas réellement que les pâtes sont enrichies en fer. »

Cependant, il y a des gens qui n’ont pas du tout connu la pénurie de bucatini.

Cet utilisateur Twitter a pris une photo d’un sac de pâtes bucatini qu’ils ont trouvé dans une épicerie halal, en la sous-titrant: «Hier, j’ai lu un article sur une pénurie de bucatini – aujourd’hui je l’ai trouvé dans une épicerie halal.

Tandis que un autre utilisateur semblait plutôt choqué par les expériences d’autres personnes, écrivant: « * GASP * nous avons commandé spécialement nos bucatini en ligne en raison d’une pénurie locale et je n’avais aucune idée que d’autres personnes vivaient la même chose. »

Il semble que le meilleur pari de tout le monde pour éviter de manquer de pâtes bucatini est lorsque vous rencontrez des paquets à l’épicerie, prenez au moins quelques boîtes.

D’après ce Tweet, une femme a recouru à la thésaurisation des boîtes de pâtes dans son garde-manger, en écrivant: «Des choses que j’ai amassées pendant la pandémie: TP, lingettes Clorox, bucatini.

Quoi qu’il en soit pour trouver une solution qui puisse mettre fin à cette pénurie bizarre, espérons que 2021 apportera plus de pâtes bucatini sur les étagères.

Nia Tipton est une écrivaine vivant à Chicago. Elle couvre la culture pop, les questions de justice sociale et les sujets d’actualité. Suivez-la sur Instagram.