À l’image du 500C. Fiat prépare un Cabrio pour la 500X

Après l’annonce que FCA s’apprête à lancer, à travers trois de ses marques, trois autres SUV sur le marché, ici Fiat s’apprête également à surprendre … mais avec un cabriolet. Plus précisément, la variante 500X Cabrio!

Rival potentiel du Volkswagen T-Roc Cabrio, la Fiat 500X Cabrio aura été annoncée en interne, toujours en décembre 2020, lors d’une réunion avec des fournisseurs dont Automotive News Europe aurait eu connaissance. Intention que la publication aura, cependant, également confirmé, avec des sources proches de l’ensemble du processus.

Selon ces mêmes sources, la 500X Cabrio devrait être dévoilée en 2021, vers la fin de l’année, et pour l’instant, la marque italienne cherche à faire avancer le projet, en minimisant au maximum les coûts.

Pour cela, les mesures passeront par une solution identique à celle du 500C, c’est-à-dire maintenir l’ensemble de la structure, à l’exception de la toiture. Qui sera remplacé par un capot en toile, pliable électriquement, très vraisemblablement, jusqu’à la porte arrière.

Ainsi, contrairement à ce que Volkswagen a fait par rapport au T-Roc, «coupant» tout le toit et transformant obligatoirement le SUV en une variante deux portes, Fiat optera, dans le cas du 500X Cabrio, pour une solution beaucoup plus simple, en maintenant y compris la configuration à quatre ports.

À propos et selon AutoNews, la variante convertible 500X présente également un autre avantage en termes de réduction des coûts, car elle peut l’être – et le sera! – produites sur la même chaîne de montage que les versions corps entier, dans le sud de l’Italie. Où, d’ailleurs, les Jeep Compass et Renegade sont également assemblés, y compris leurs versions hybrides rechargeables (PHEV), 4x.

De plus, la 500X elle-même a déjà prévu d’adopter, même cette année, une variante Mild-Hybrid, conçue pour aider Fiat à se conformer aux limites d’émissions de plus en plus strictes.

La future 500X Cabrio devrait adopter la même solution de capot que la 500C

En partie, cependant, la possibilité d’une variante plus sportive de la 500X semble se poursuivre, ce qui a été présenté il y a quelques années, même en cours de test avec trois moteurs différents. Deux d’entre eux, venant des Abarth 595 et 695, tandis que le troisième, de l’Alfa Romeo 4C – rien de plus, rien de plus, que le bloc de couple de 240 ch et 350 Nm.

Cependant, parce que rien n’a encore avancé, avec une image sportive, seule la 500X Sport…

