À l’EVO 2022, le calendrier des prochaines mises à niveau de Strive sera révélé

Pendant l’EVO Jeu de combat Premier tournoi, Travaux du système d’arc a annoncé un calendrier général de ce que les fans pourraient anticiper jusqu’en 2022 et 2023.

Aucune date précise n’a été précisée, mais la seconde Effort d’équipement coupable Le Season Pass commencera avec l’inclusion d’un nouveau personnage à l’été 2022.

Les versions PS5 et PC du jeu recevront des mises à jour en même temps. Alors que la version Steam recevra une mise à jour qui raccourcirait les temps de connexion pour les premières connexions au serveur, la version PS5 du jeu en recevra une qui réduira le décalage d’entrée pour les joueurs.

À l’automne 2022, Guilty Gear Strive recevra également des mises à jour importantes, et un autre personnage DLC sera publié pendant cette période.

Arc System Works organisera également un test bêta global de jeu croisé pour toutes les versions du jeu. Cette version bêta devrait commencer vers la mi-septembre, et plus de détails sur la façon de participer à ces sessions seront publiés plus tard. La même saison devrait voir la sortie de Crossplay.

Bien que rien de particulier n’ait été mentionné, la saison d’hiver inclura une amélioration significative de l’équilibre des combats du jeu.

Les deux derniers personnages du deuxième Season Pass de Guilty Gear Strive seront disponibles en 2023 car il n’y en aura que quatre au total.

Il semble qu’Arc System Works ne ralentira pas le développement de Guilty Gear Strive. La jeu de combat vient de fêter son premier anniversaire de sortie, et il semble bien se porter.

Ce week-end à Evo, il a surpassé d’autres piliers comme Street Fighter et Tekken en termes de nombre d’enregistrements.

Guilty Gear Strive semble avoir des jours encore plus prometteurs avec plus de matériel en route. Espérons qu’avant la fin du week-end, nous en saurons plus sur cette figure estivale énigmatique.