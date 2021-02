À l’approche d’Alpha 20, quand 7 Days To Die quittera-t-il Alpha?

En 2013, le titre de zombie survival-horror 7 jours pour mourir a été publié dans un alpha jouable sur Vapeur. Depuis lors, le jeu a été l’un des titres les plus déterminants du genre au fil des ans, bien qu’il soit en alpha avec une expérience extrêmement étoffée – bien que buggy -.

Maintenant que cela fait près d’une décennie depuis son lancement, les joueurs sont un peu surpris de voir que le jeu est… toujours en alpha. Plutôt que d’être passé au format bêta, le jeu reste en alpha malgré tant d’années de correctifs et d’améliorations.

Avant bien plus longtemps, 7 jours pour mourir passera dans son Alpha 20, avec Alpha 21 pas trop loin derrière. Avec cette sortie à venir, beaucoup commencent à se demander quand suffisamment d’alpha suffit pour que le titre passe à l’étape suivante?

À ce stade, le titre est à peine reconnaissable depuis sa sortie initiale, après avoir ajouté un multijoueur et des dizaines et des dizaines d’améliorations et de corrections. Les développeurs ont récemment commencé à améliorer les graphismes et les modèles du jeu dès son lancement.

7 jours pour mourir est en alpha depuis si longtemps que ça a commencé à apparaître daté, jeu vieux de près d’une décennie à ce stade sans jamais avoir vu de bêta, encore moins une version complète. De nombreux modèles sont en cours de mise à niveau pour les intégrer en 2021 en général.

Dans le coin des artistes d’aujourd’hui, nous vous présentons un aperçu de nos efforts en cours sur HD Zombie pour Alpha 20. Découvrez le travail en cours HD burnt Zombie. Grand effort d’équipe de Joey, Keanu, Brett, Joel et Koji! pic.twitter.com/Miw1c0fD4o – Officiel 7 jours pour mourir (@ 7DaystoDie) 31 janvier 2021

À ce stade, beaucoup se demandent quand le jeu va simplement passer à une version bêta jouable – ou s’il a jamais l’intention de le faire. Les joueurs devraient-ils être attendant pour voir le titre sortir de l’alpha à ce stade, ou que le jeu y restera pour toujours?

De nombreux joueurs sont en fait Support du titre restant en alpha, car cela signifie que les développeurs continuent d’ajouter et d’améliorer le jeu. C’est loin d’être une nouvelle discussion, les fans parlant de quitter l’alpha dès 2014 et 2015.

Il y a des années, certains développeurs ont mentionné que A17 était peut-être la version alpha finale, mais à l’approche de la version Alpha 20, cela ne semble certainement pas avoir été le cas. Alors qu’ils continuent d’ajouter de plus en plus au jeu, les joueurs ont commencé à ne pas s’attendre à une version bêta.

Il est également possible que l’alpha extrêmement étendu se termine par un passage direct vers une version complète jouable plutôt que par une version bêta. Étant donné que le jeu est déjà plus populaire – et plus durable – que la plupart des bêtas, cela aurait certainement du sens.

Mais si ce n’est pas le cas, quelle est la prochaine étape? Les joueurs devraient-ils s’attendre à une autre quasi-décennie d’une version bêta? Une version complète de 7 jours pour mourir finir par prendre tout le chemin jusqu’en 2030, où les développeurs doivent refaire le jeu à partir de zéro pour ramener le titre dans l’ère actuelle?