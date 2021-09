À l’aide d’images satellite, des scientifiques créent un atlas mondial complet des récifs coralliens en ligne

09 sept. 2021 10:58:32 IST

Les chercheurs ont réalisé une carte en ligne complète des récifs coralliens du monde en utilisant plus de 2 millions d’images satellite du monde entier.

L’Allen Coral Atlas, du nom du regretté co-fondateur de Microsoft, Paul Allen, servira de référence pour la conservation des récifs, la planification marine et la science des coraux alors que les chercheurs tentent de sauver ces écosystèmes fragiles qui sont en train de disparaître à cause du changement climatique.

Le groupe a annoncé mercredi l’achèvement de l’atlas et a déclaré qu’il s’agissait de la première carte mondiale haute résolution de ce type. Il donne aux utilisateurs la possibilité de voir des informations détaillées sur les récifs locaux, y compris les différents types de structures sous-marines comme le sable, les rochers, les herbiers et, bien sûr, le corail.

Les cartes, qui incluent des zones jusqu’à 15 mètres de profondeur, sont utilisées pour éclairer les décisions politiques concernant les zones marines protégées, la planification spatiale des infrastructures telles que les quais et les digues et les projets de restauration des coraux à venir.

« Notre plus grande contribution à cette réalisation est que nous avons une cartographie uniforme de l’ensemble du biome des récifs coralliens », a déclaré Greg Asner, directeur général de l’Atlas et directeur du Center for Global Discovery and Conservation de l’Arizona State University.

Asner a déclaré qu’ils s’appuyaient sur un réseau de centaines de contributeurs sur le terrain qui leur ont fourni des informations locales sur les récifs afin qu’ils puissent programmer leurs satellites et leurs logiciels pour se concentrer sur les bonnes zones.

« Et cela nous permet d’élever les règles du jeu à un niveau où les décisions peuvent être prises à plus grande échelle car jusqu’à présent, les décisions ont été super localisées », a déclaré Asner. « Si vous ne savez pas ce que vous avez de manière plus uniforme, comment l’ONU pourrait-elle jamais jouer un rôle réel ? Comment un gouvernement qui a un archipel de 500 îles prendrait-il une décision uniforme ? »

L’atlas comprend également un moniteur de blanchissement des coraux pour vérifier les coraux stressés en raison du réchauffement climatique et d’autres facteurs.

Asner a déclaré qu’environ les trois quarts des récifs du monde n’avaient pas été cartographiés auparavant de cette manière en profondeur, et beaucoup pas du tout.

Le projet a commencé en 2017 lorsque la société d’Allen, Vulcan Inc., travaillait avec Ruth Gates, une chercheuse hawaïenne dont l’idée de créer un « super corail » pour la restauration des récifs a été financée par la fondation philanthropique.

Gates et Vulcan ont fait appel à Asner en raison de son travail avec le Global Airborne Observatory qui avait cartographié les récifs à Hawaï à l’époque.

Allen, qui a dit qu’il voulait aider à sauver les récifs coralliens du monde, a aimé l’idée d’utiliser la technologie pour visualiser les données, alors Gates a connecté le groupe avec une société satellite appelée Planet, et Allen a financé le projet pour environ 9 millions de dollars.

L’Université du Queensland en Australie a utilisé la technologie de l’intelligence artificielle et des données de référence locales pour générer les couches de l’atlas. Tout le monde peut consulter les cartes gratuitement en ligne.

Allen et Gates sont décédés en 2018, laissant Asner et d’autres poursuivre leur travail.

« Ruth serait si contente, n’est-ce pas ? dit Asner. « Elle serait juste chatouillée que cela se produise vraiment. »

Il a déclaré qu’environ un tiers des appels qu’il recevait provenaient de chercheurs qui espèrent utiliser les cartes pour « s’assurer que leur planification et leurs travaux de restauration des récifs auront leur efficacité maximale ».

Lorsque Gates a découvert qu’elle était malade, elle a sélectionné une amie et collègue Helen Fox de la National Geographic Society pour l’aider à communiquer avec les groupes de conservation sur la façon d’utiliser l’outil.

« C’était vraiment un effort mondial », a déclaré Fox, qui est maintenant directeur des sciences de la conservation pour Coral Reef Alliance. « Il y a eu d’énormes efforts en termes de sensibilisation et d’aide aux gens à prendre conscience de l’outil et de la valeur scientifique et de conservation potentielle. »

