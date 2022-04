À la une : les acteurs du film ont parlé de leurs personnages, de leurs attentes et de ce que signifie faire un thriller psychologique

Le 28 avril, les cinémas argentins ont fait leur première dans leurs salles sur le regardun nouveau film argentin mettant en vedette Nicolas Francella et où la patience est à la limite. Dans une pose fascinante, Richard Corne Oui Carlos Gil Ils ont capturé l’histoire d’Axel, un jeune homme calme et travailleur qui montre que tout n’est pas ce qu’il paraît. Sans aucun doute, un film qui surprend là où, justement, on le regarde.

Cependant, ceux qui peuvent le mieux décrire sur le regard sont ceux qui y ont travaillé. En effet, dans ce thriller psychologique où Nicolas Francella est le protagoniste exclusif, des personnalités comme Gabriel le Cougar Goity, Paula Réca Oui Émilie Attiasqui ont tous parlé avec spoilers. Et, dans une interview exclusive, ils ont tout raconté sur leurs personnages.

Bien que, bien sûr, le premier à avouer ce qu’il ressentait à propos de son interprétation fut Nicolas Francella, qui interprète son premier rôle principal. « Je me sentais très bien, nerveuse, ayant une grande responsabilité, mais aussi sereine car j’étais entourée de collègues formidables, des producteurs, 2 réalisateurs qui savaient ce qu’ils voulaient.« , a commencé à expliquer l’acteur. Puis il a ajouté : « Je devais aller de l’avant, avoir un bon livre avec un genre différent et avec une nouvelle aventure dans laquelle me lancer, si heureux”.

Pour sa part, le puma goity, qui donne vie au méchant de l’histoire, a expliqué comment il a interprété un personnage aussi controversé qui a une personnalité aussi forte que celle qu’il doit jouer dans le film. « J’ai travaillé avec Ricardo Hornos, absolument avec lui. C’est un travail que nous avons fait tous les 2, il m’a beaucoup aidé car c’était très complexe pour moi de le transmettre avec la voix et passer presque tout le film à provoquer le protagoniste comme indiqué dans le livre”, compté exclusivement avec spoilers.

De plus, Goity a précisé qu’il était un personnage très difficile à jouer, mais qu’il adore ce genre de défis. Il a également assuré : «C’était une course difficile, mais ça valait le coup”. Mais, qui a relevé le plus grand défi dans ce film était, sans aucun doute, Francella qui devait donner vie à un homme qui fait face à un mal sans précédent. Bien que, d’après ce que Nicolás a dit, ce qui est vu sur la bande est ce qu’ils voulaient eux-mêmes réaliser.

« Je pense que le personnage, Axel, a une personnalité qui ne la quittera jamais, ne la lâchera jamais, et les gens commencent à apprendre quelque chose de nouveau sur lui, mais à cause de la situation difficile dans laquelle il se trouve, cela lui fait résoudre le conflit de manière improvisé», a-t-il commencé à expliquer. Plus tard, il a ajouté : «Mais dès la première minute, nous voulions d’abord atteindre cette non-empathie, puis une empathie, puis un gars intelligent, puis un faux héros et tout ça. C’était une chute de ligne que les réalisateurs devaient pouvoir réaliser tout ce changement pour que ce contraste soit vu, remarqué et soit dans la pampa et la voit et ne sait pas quoi faire car il est surpris par la situation et surpris de lui-même”.

Quant à Émilie Attias Oui Paula Réca, qui a également parlé en exclusivité avec Spoiler, ils ont donné leur point de vue sur les raisons pour lesquelles ils tombent amoureux du même personnage puisqu’ils sont si différents. » C’est un lien d’amour d’une fille totalement amoureuse, qui croit avoir une vie armée dans un sens et du coup ça change, une bombe explose et tout est différent et elle doit s’accommoder à tout ce qui se passe différemment dont elle ne savait pas. Je pense que c’est un lien amoureux qui vient se réarmer ou pas, ouvrir des portes ou fermer des portes, mais bon, ça fait partie de la gentillesse du personnage. Cette idée d’amour que tu as est détruitedit Réka.

D’un autre côté, Émilie Attias avoué : «Mon rôle n’est pas qu’elle soit amoureuse d’Axel, mais qu’elle ait une très forte attirance sexuelle déclarée pour lui et que je doive faire face à une femme qui aime avoir ces liens où elle met l’homme dans un lieu de grand vertige et de limite et constamment elle cherche à le provoquer jusqu’à ce poussé, à cette limite”. Cependant, pour l’actrice, « puis à la fin on comprend très bien quel rôle elle a eu dans la vie d’Axel et comment sa vie s’est façonnée”. Sans aucun doute, Ximena est un personnage qui diffère beaucoup de Martina, qui est interprétée par Paula Réca.

Tel est ainsi sur le regard, comme ses acteurs l’ont clairement indiqué, a une combinaison de personnages aux caractéristiques complètement différentes qui ont un fil conducteur convaincant. C’est pourquoi tant Nicolas Francella comme lui puma goity Ils ont des attentes très élevées. « Il y a de très bons retours avec le peu de matériel qui a été vu et je suis content qu’il puisse être vu en salle car c’est un film qui, pour moi, doit être vu en salle. Nous avons de la chance que plus tard, il aille sur une plate-forme, donc avec les attentes pour le cielFrancella décrit.

D’autre part, Goity a déclaré: «Il y a 150 salles dans lesquelles le lancement a été fait, c’est donc ce qui indique que l’attente s’est matérialisée et c’est une immense joie. Revenir sur les courts à nous que nous aimons, nous sommes passionnés et nous sommes privilégiés de faire ce que nous aimons, est en soi un prix, donc une pure joie. Et toutes les attentes que vous voulez, basées sur une proposition différente de ce qui peut être offert dans un cinéma argentin, qui est un thriller psychologique« , colline.

