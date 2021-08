À la sortie de Heels, le nouveau StarzPlay

Starzplay une nouvelle série intéressante est sur le point de faire sa première. Il s’agit de Talons, une histoire sur deux frères très différents qui sont engagés dans la lutte professionnelle. Il n’a pas moins de deux protagonistes du luxe, Stephen amell Oui Alexandre Ludwig, connus pour leurs rôles dans Flèche Oui Vikings. La plate-forme s’avère spectaculaire pour cette série, car elle se renforce avec le contenu depuis un certain temps. Dans leur catalogue, nous avons des spectacles comme Angle mort, basé sur le film du même nom, et un nouveau spin-off du si prestigieux Pouvoir appel Élever Kanan sur l’adolescence du personnage qu’il incarne 50 centimes.

Résumé des talons







La série tourne autour Jack déjà Espace as, deux frères catcheurs professionnels. Ils doivent faire face à la mort de leur père reprenant son entreprise, mais ce ne sera pas facile. Situé dans une communauté géorgienne très unie, sur le ring, quelqu’un doit jouer le bon gars, « le visage » de la série, et quelqu’un doit jouer son ennemi juré, le talon d’Achille.

Bien sûr, au-delà de ça Talons est l’histoire d’hommes et de femmes qui poursuivent leurs rêves dans le monde de la lutte professionnelle dans les petites villes. Le spectacle est une création de Michel Waldron, qui a récemment publié Loki et bientôt le film de Docteur Strange dans le multivers de la folie. D’un autre côté, Pierre Segal (Éhonté) est non seulement le réalisateur de plusieurs chapitres mais aussi l’un des producteurs exécutifs.

Cast de talons

Heels est la prochaine série StarzPlay (Photo: StarzPlay)



C’est en vedette Stephen amell, star de la série Flèche Oui Alexandre Louis, qui a donné vie à Bjorn en Vikings. Le casting est complété par des performances de Alison Luff, qui jouera la femme de Jack ; Mary McCormack; Kelli Berglund, qui jouera le valet d’Ace et l’amoureuse Crystal Tyler; Allen Maldonado et Chris Bauer.

La chose intéressante à propos de la série, en plus, c’est qu’elle a la participation spéciale de deux des plus grandes figures de la boxe professionnelle de la WWE. L’un d’eux est le septuple champion du monde et actuel lutteur de la WWE. Phillip Jack Brooks, connu sous son nom CM Punk dont la performance recueille des critiques élogieuses de la part de la star et du producteur exécutif de la série.

Alison Luff et Stephen Amell en talons (Photo: StarzPlay)



« CM Punk, Best in the World, apparaît dans l’émission et donne une performance spectaculaire. Nous sommes fiers de faire partie du retour tant attendu de CM Punk sur le ring de catch à travers notre programme ; le gars est un grand acteur « fit remarquer Waldron. D’autre part, ce sera aussi avec une participation spéciale, Mick Foley lutteur professionnel à la retraite qui a été quadruple champion du monde.

Talons Première sur StarzPlay

Talons le prochain sortira dimanche 15 août pour Starzplay en Europe, en Amérique latine et au Japon, et sur toutes les plateformes STARZ aux États-Unis et au Canada. Le service de streaming propose d’autres séries très intéressantes telles que Le grand, qui tourne sa deuxième saison, L’expérience Girlfriend, Run the World, parmi beaucoup d’autres.