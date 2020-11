À la recherche du meilleur casque Hi-Fi au prix de qualité: recommandations pour frapper et huit modèles d’exception

Écouter sa musique préférée en haute fidélité n’est plus synonyme de gros débours et une grande partie de la faute réside dans le changement des habitudes des utilisateurs, qui est passé des appareils de lecture traditionnels au profit du smartphone. Bien sûr, les options de qualité de streaming comme Amazon Music HD ou Tidal help.

Quoi qu’il en soit, les audiophiles ont de la chance: la démocratisation de la Hi-Fi permet de disposer d’options sous forme d’écouteurs de marques vétérans reconnues pour leur qualité et d’un rapport qualité prix très attractif. Dans ce guide d’achat Nous recherchons les écouteurs Hi-Fi avec le meilleur rapport qualité prix.

Meilleur casque Hi-Fi au rapport qualité / prix: caractéristiques

De designs et de matériaux

Sur la base de leurs conceptions et matériaux, nous trouverons sur le marché des écouteurs:

écouteurs ou bouton . Ils sont placés à l’intérieur de l’oreille, ils sont légers, petits et confortables, abordables (en général), mais rares si vous recherchez de la Hi-Fi.

Dans l’oreille , similaires aux précédents, mais situés dans le conduit auditif, ce qui permet une meilleure isolation du bruit extérieur.

Les supraauraux Ils sont de type diadème et sont placés sur nos oreilles. Ils offrent un équilibre attractif entre légèreté, confort et qualité sonore.

Les circumaural Ils sont plus grands que les précédents, ce qui permet de collecter la broche auditive à l’intérieur, de l’isoler mieux du bruit extérieur et de disposer de plus d’espace pour loger des pilotes plus gros, ce qui ouvre les portes à des fonctionnalités telles qu’une plage de fréquences plus riche, plus de puissance et moins de distorsion. Ils sont les plus courants en Hi-Fi.

Les circumauraux sont à leur tour divisés en un pavillon ouvert (avec des microperforations dans les pavillons) et un pavillon fermé, ce qui présente certaines différences:

Dans les fermé le transducteur est à l’intérieur d’une pièce fermée, donc dans des conditions idéales, le son ne s’échappe pas ou n’entre pas dans le bruit de l’extérieur, fortement recommandé si vous comptez l’utiliser dans des espaces bruyants ou avec plus de personnes.

Dans les ouvert le haut-parleur communique avec l’extérieur, ce qui permet un son plus net, plus clair et plus net dans les fréquences moyennes-hautes et des basses plus contrôlées. Mais il y a des fuites sonores et la capacité d’isolation est inférieure.

Alors que les plus abordables optent pour les plastiques, dans les plus haut de gamme, nous trouvons des combinaisons avec du cuir naturel et du métal. L’objectif est qu’ils soient confortables, bien rembourrés, légers et résistent à une utilisation dans le temps.

Qualité sonore

La qualité sonore dépend de problèmes tels que la taille et la qualité des pilotes, l’amplificateur interne, le DAC et le type de connectivité utilisé.

Il est important de regarder le taille et nombre de transducteurs, responsable de la transformation du signal électrique en son. Plus ils sont grands, meilleure sera la reproduction des basses fréquences. Et s’ils ont un haut-parleur pour les basses et un autre pour les aigus, ils ont la capacité d’obtenir un son plus clair.

Étant donné que les fabricants ne divulguent généralement pas d’informations sur l’amplificateur interne, il y a un certain nombre de spécifications à rechercher:

La impédance (ohms), est la résistance au passage du courant électrique. Plus il est bas, plus nous aurons de volume et s’il est élevé, nous pouvons avoir des problèmes d’alimentation. Un modèle 16-60 ohms peut être attaqué par amplification à la maison et à partir d’appareils tels que les smartphones et les tablettes.

La sensibilité (dB), indique la facilité d’excitation du transducteur. Cela donne une idée de la puissance maximale à laquelle nous pouvons écouter. Ils sont normalement limités à 100 dB.

Ongle large réponse en fréquence. Il est recommandé de passer au moins 20 Hz à 20 Hz, une plage qui couvre la plage audible par l’homme moyen. En pratique, peu de modèles l’atteignent à des puissances élevées et sans distorsion.

Le choix d’un modèle filaire minimise les interférences et réduit la qualité, mais il y a aussi Options sans fil de qualité Hi-Fi, bien que son prix soit plus élevé.

Dans ce cas, regardez le profil Bluetooth et les codecs, en particulier que être compatible avec aptX et LDAC, conçu pour la transmission en temps réel d’un son stéréo de haute qualité. Dans ce cas également, et compte tenu du fait qu’ils ont une vocation moins domestique et plus urbaine, la technologie de suppression du bruit est très utile pour réaliser une bonne expérience.

Modèles d’écouteurs Hi-Fi présentés à un prix de qualité

Les modèles proposés ici offrent un très bon rapport qualité-prix au sein de la division Hi-Fi et des performances globales très attractives, tant en termes de son, de construction et d’ergonomie.

Cependant, au sein de ces mêmes marques (et d’autres), nous pouvons trouver des options de prix plus élevés, même si dans certains cas, elles nécessiteront un amplificateur de casque dédié.

Sennheiser HD 559

Une option simple et abordable d’une marque de référence pour ceux qui recherchent la performance et la qualité quel que soit l’appareil qu’ils utilisent comme source. Il se distingue par ses basses profondes.

Avec une construction fonctionnelle avec des coussinets d’oreille confortables et un long câble de 3 mètres avec prise pour se connecter à votre ordinateur, tablette ou mobile.





Sennheiser HD 559 – Casque à bandeau ouvert (6,3 mm), noir

Sennheiser HD 559 les caractéristiques Transducteur Enceinte Ouvert Couplage Circumaural Fréquence de réponse 14 Hz à 26 kHz Sensibilité 108 dB Impédance d’entrée 50 ohms Prix 73 euros

Audio-Technica ATH-AVC500

L’Audio-Technica ATH-AVC500 (99 euros) offre un son haute fidélité avec de grandes oreillettes confortables et un cadre en aluminium pour minimiser les vibrations. Le résultat est un son avec des basses profondes. Avec cable.

Audio-Technica ATH-AVC500 les caractéristiques Transducteur 53 mm dynamique Enceinte Fermé Couplage Supraauraux Fréquence de réponse 10 Hz à 25 kHz Sensibilité 106 dB Impédance d’entrée 40 ohms Prix 99 euros

Audio Technica ATH-AVC500 – Casque dynamique

AKG K275

Les AKG K275 (75 euros) sont des casques de studio qui, au niveau du design, se distinguent par leur confort et leur pliage (mécanisme de charnière métallique et sac de transport inclus), en plus d’un câble spiralé de 5 mètres de long.

Malgré leur prix raisonnable, ils offrent une sensibilité élevée et des valeurs d’impédance faibles pour offrir un son précis et une sortie maximale sur une large gamme d’appareils de lecture.

AKG K275 les caractéristiques Transducteur 50 mm Enceinte Fermé Couplage Supraauraux Fréquence de réponse 16 Hz à 28 kHz Sensibilité 109 dB Impédance d’entrée 32 ohms Prix 75 euros

AKG K275 Closed Back – Casque de studio pliable avec fermeture arrière, noir

Shure SRH440

Modèle vétéran de ce Shure SRH440 (69 euros) mais très attractif pour ses valeurs d’impédance, sa capacité de gestion de puissance, sa large plage de fréquences et sa sensibilité adaptée à un usage professionnel, amplificateurs et autres appareils. C’est un modèle enveloppant avec un bandeau réglable et un design pliable pour plus de confort et de portabilité. Avec câble enroulé, coussinets d’oreille de rechange, adaptateur fileté 1/4 « , plaqué or et étui de transport.

Shure SRH440 les caractéristiques Transducteur Aimant dynamique en néodyme 40 mm Enceinte Fermé Couplage Circumaural Fréquence de réponse 10 Hz à 22 kHz Sensibilité 105 dB Impédance d’entrée 44 ohms Prix 69 euros

Shure SRH440 – Casque à bandeau fermé

Grade SR60e

Réédition de l’un de ses modèles les plus populaires, ce Grado SR60e (99 euros), qui mise sur le plastique pour proposer des écouteurs pour toutes les poches qui promettent un meilleur niveau de détail que son prédécesseur, des aigus moins incisifs et, dans l’ensemble, un son corsé et dynamique pour le rock. Avec cable.

Grade SR60e les caractéristiques Transducteur Dynamique Enceinte Ouvert Couplage Supraaural Fréquence de réponse 20 Hz à 20 kHz Sensibilité 99,98 dB Impédance d’entrée 32 ohms Prix 99 euros

Grado Prestige Series – Casque à bandeau ouvert, noir

Beyerdynamic DT 440 Edition

Les Beyerdynamic DT 440 Edition (129 euros) sont le modèle d’entrée de gamme de la marque allemande en audio haute fidélité, des écouteurs avec des basses puissantes et des aigus clairs adaptés à une musique puissante. Il présente des détails de conception de qualité tels que ses boîtiers en chrome mat, ses coussinets d’oreille en cuir respirant et sa prise plaquée or.

Beyerdynamic DT 440 Edition les caractéristiques Transducteur Dynamique Enceinte Ouvert Couplage Circumaural Fréquence de réponse 5 Hz à 35 kHz Sensibilité 95 dB Impédance d’entrée 32 ohms Prix 129 euros

BEYERDYNAMIC DT-440 EDITION Casque ouvert 32 ohms.

Meze Audio 99 Neo

Les Meze 99 Neo (199 euros) sont une version extérieurement identique aux Meze 99 Classics mais avec des renforts dans les basses et des matériaux plus simples en échange d’un budget. Ils offrent un son net, propre et équilibré. En termes de construction, ils ont un bandeau auto-ajustable, des coussinets souples et une mousse rembourrée de densité moyenne pour atteindre un équilibre entre ergonomie et durabilité.

Meze Audio 99 Neo les caractéristiques Transducteur 40 millimètres Enceinte Fermé Couplage Circumaural Fréquence de réponse 15 Hz à 25 kHz Sensibilité 103 dB Impédance d’entrée 26 ohms Prix 199 euros

Meze 99 Neo Black – Casque avec un design moderne, des matériaux de haute qualité et un grand confort, Noir (Neo black)

Sony WH-1000XM4

Avec ces Sony WH-1000XM4 nous faisons le saut vers un modèle sans câbles et un investissement plus élevé, mais qui sous certains lieux d’utilisation – par exemple, la mobilité – est très attractif en termes de performances.

Son prédécesseur était le meilleur casque antibruit Bluetooth et ce quatrième opus n’est pas loin derrière: une excellente qualité sonore Hi-Res, une annulation du bruit très efficace et une autonomie théorique d’environ 30 heures. Parmi ses nouveautés, l’adaptation du son à l’environnement, des améliorations de la connectivité et une prise en main plus intuitive par gestes.

Sony WH-1000XM4 les caractéristiques Transducteur LDP néodyme 40 mm Enceinte Fermé Couplage Circumaural Fréquence de réponse 4 Hz à 40 kHz / 20 Hz à 40 kHz (BT) Sensibilité 105 dB Impédance d’entrée Non pertinent (ils sont sans fil) Prix 379 euros

Sony WH-1000XM4, casque sans fil à réduction de bruit (Bluetooth, optimisé pour Alexa et Google Assistant, batterie 30h, optimal pour travailler à la maison, micro mains libres), noir, taille unique

