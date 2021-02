À la recherche des ténèbres: Revue de la partie II: Un suivi fantastique de l’ultime document d’horreur des années 80

Quiconque en voulait plus après avoir regardé le documentaire d’horreur acclamé À la recherche des ténèbres va adorer la suite officielle. Un suivi du documentaire acclamé, À la recherche des ténèbres: partie II propose plus de quatre heures d’entretiens avec certaines des plus grandes stars du genre pour explorer davantage l’âge d’or de l’horreur. Une sacrée course du début à la fin, les fans d’horreur en redemanderont toujours lorsque le générique roulera, comme ce fut le cas avec le film original.

Plusieurs nouvelles étoiles d’horreur apparaissent dans À la recherche des ténèbres: partie II avec la suite apportant une multitude de grands noms comme Robert Englund, Tom Savini, Nancy Allen, Linnea Quigley et Clancy Brown. Les dizaines de personnalités de l’horreur présentées dans le premier film sont également de retour pour plus d’informations sur d’autres classiques cultes des années 80, avec de nouvelles séquences d’interview avec John Carpenter, Heather Langenkamp, ​​Doug Bradley, Barbara Crampton, Kane Hodder et bien d’autres.

Cette fois, le doc se penche sur de nombreux films d’horreur qui n’ont pas été mis en lumière au début À la recherche des ténèbres. Les fans de genre ne manqueront pas de voir plusieurs favoris apparaître dans le film tout en apprenant quelque chose de nouveau sur la façon dont il a été réalisé dans les coulisses. C’est aussi fantastique de voir certains films avoir le temps de briller également. Parce qu’ils ne semblent pas être appréciés autant qu’ils le devraient, j’ai pensé que c’était génial de voir des segments sur des titres comme Nuit des démons, Le Funhouse, et la suite sous-estimée Creepshow 2.

Bien que je me considère depuis longtemps comme un grand fan d’horreur, je me suis toujours éloigné de À la recherche des ténèbres: partie II avec une liste de films que je n’avais jamais vu et que je veux vraiment regarder maintenant. En tant que personne qui aime à la fois l’éco-horreur et Robert Forster, c’est pratiquement un péché que je n’ai pas encore vu le film d’horreur Alligator. Plusieurs autres titres m’ont également intrigué, comme le film slasher à la tronçonneuse Pièces qui parle d’un homme se découpant la femme parfaite, une pièce à la fois. Le film de 1981 Cauchemar, qui est raconté du point de vue du tueur, est un autre titre qui a l’air insipide comme l’enfer et pourtant étrangement intrigant.

En plus de mettre en lumière de nombreux films individuels, À la recherche des ténèbres, partie II présente également des segments explorant la manière dont l’horreur a marqué la culture pop. En tant que fan de la vendredi 13 et Cauchemar sur la rue Elm jeux vidéo des années 1980, j’aimais particulièrement le segment mettant en évidence ces jeux d’horreur de la vieille école et d’autres. J’ai aussi beaucoup apprécié les révélations sur les projets de films d’horreur non réalisés – qui savait Le massacre à la tronçonneuse au Texas 2 La star Bill Moseley a écrit un traitement pour une suite non faite avec les Sawyers cannibalisant les sans-abri à Manhattan?

À la recherche des ténèbres: partie II n’est pas actuellement en vente, mais vous pouvez suivre le film sur Twitter ou vous abonner à la newsletter sur le site officiel pour être informé des futures opportunités et documentaires. Si vous n’avez pas vu le premier opus, il est actuellement diffusé sur Shudder. Pour en savoir plus, visitez 80shorrordoc.com.

Sujets: À la recherche des ténèbres

Les opinions et opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la politique ou la position officielle de 45secondes.fr.