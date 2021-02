À la recherche de la recette des crêpes parfaites: intelligence artificielle, farine, lait et œufs

Faire des crêpes américaines, également appelées crêpes, est assez facile et même bon marché. En une demi-heure et avec des ingrédients relativement faciles à trouver, vous pouvez obtenir jusqu’à 16 crêpes. Cependant, comme toujours dans le monde de la gastronomie, il existe différentes recettes, les temps et les processus, la question est donc de savoir quelle est la recette parfaite?

L’idéal serait de voir ce que toutes les recettes de crêpes ont en commun, d’analyser leurs commentaires pour voir laquelle est la plus efficace et, en utilisant toutes ces données, d’obtenir une recette optimale, la recette, en majuscules et en gras. Eh bien, c’est exactement ce que Monolith, la société d’intelligence artificielle issue de l’Imperial College de Londres, a proposé.

Intelligence artificielle pour faire des crêpes

Pour qu’un modèle d’apprentissage automatique fonctionne, des données sont nécessaires, qu’il s’agisse d’images, de vidéos, de textes ou, dans ce cas, de recettes et de commentaires. Monolith AI a détecté environ 800 recettes différentes de crêpes américaines, mais avait besoin de celles qui avaient suffisamment de notes positives et négatives pour entraîner le modèle afin qu’il puisse détecter la quantité idéale de chaque ingrédient. Ainsi, sur 800 recettes, il en restait 31.

Pour simplifier les choses, le modèle s’est concentré sur les ingrédients clés suivants: farine, levure chimique, lait, œufs, beurre, sel et sucre. Voyant que certaines recettes recommandaient un temps de repos pour la pâte, ils ont également ajouté cette variable à l’ensemble de données.

Après avoir analysé les informations collectées (et découvert en cours de route quels étaient les ingrédients les plus ou les moins importants), Monolith a demandé à son modèle de produire trois recettes. L’un d’eux est le suivant. Selon Monolith, avec cette recette, nous obtiendrons des crêpes moelleuses:

Farine: 210 grammes

Sucre: 48 grammes

Levure en poudre: 14 grammes

Sel: 6 grammes

Œufs: 2 œufs

Lait: 256 grammes

Beurre: 25 grammes

Malheureusement, le modèle n’a pas été formé pour produire le processus de cuisson, mais des instructions plus ou moins standard peuvent être suivies. En gros, vous devez mélanger les ingrédients secs (farine, sucre, levure chimique et sel), battre les œufs et ajouter le lait et le beurre fondu et, à partir de là, suivre les étapes proposées par Directo al Paladar, par exemple.

Via | Monoltih AI