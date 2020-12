À la recherche de la liberté: Brokeh Game Studio

L’indépendance à la recherche de la liberté créative

S’il y a quelque chose auquel ceux d’entre nous qui regardent habituellement les nouvelles de l’industrie s’habituent, c’est comme, de temps en temps, nous voyons des personnalités que nous pensions inébranlables d’une entreprise suivre un nouveau cap pour leur carrière. Que ce soit pour choisir une autre voie dans l’industrie elle-même, comme cela s’est produit avec des créatifs de la stature de Ken Levine avec Ghost Story Games, Shinji Mikami avec Tango Gameworks ou Hironobu Sakaguchi avec Mistwalker; quittant l’industrie, comme à son époque Tom Kalinske ou le cas curieux de Greg Zeschuk, qui est passé d’un médecin pour fonder BioWare pour créer une plateforme d’interview dans le monde de la bière artisanale appelée « Les journaux de bière » (Journaux de la bière); ou, directement, disparaître de la scène, comme cela s’est produit avec Phil Fish ou récemment avec Dan Houser. Cela ne mentionne que quelques chiffres particulièrement pertinents, mais est quelque chose de beaucoup plus courant quand on regarde les créateurs en arrière-plan. Ne vous méprenez pas, ce n’est pas que ses œuvres ne sont pas pertinentes, mais que son nom n’a pas transcendé sa marque associée comme dans les cas précédents. Dans cette situation est fondée, précisément, Brokeh Game Studio, un studio formé précisément par trois anciens membres de la Team Gravity, l’un des studios qui composent le SIE Japan Studio, un Première fête de Sony Interactive Entertainment.

Depuis Sirène jusqu’à maintenant

Qui compose cette nouvelle étude? Par son nom, cela nous semblera sûrement familier Keiichiro Toyama, père du premier Colline de Sillent et des sagas Sirène Oui Gravity Rush. Un vrai vétéran dont la carrière, bien que peu large en projets, s’étend sur plus de vingt-cinq ans, débutant comme graphiste sur la version CD de Sega Snatcher (la bonne version, pour qu’on ne comprenne pas). Un autre membre de la nouvelle étude est Junya Okura, qui a accompagné Toyama tout au long de sa carrière depuis Sirène en tant que scénariste de ladite saga et en tant que concepteur principal pour Gravity Rush. Le trio qui complète ce Brokeh Game Studio est Kazunobu Sato, que bien qu’il se soit séparé du chemin des deux pour faire partie producteur de Le dernier gardien et designer en Marionnettiste, ses racines remontent également à Siren, étant un créateur de personnage pour la saga avant de commencer son propre chemin.

Je l’ai déjà dit au début de l’article, Il n’est pas rare qu’une partie d’une équipe de développement comptant de nombreuses années veuille chercher de nouveaux objectifs, mais j’ai trouvé très intéressant comment ils ont montré leur studio nouvellement fondé au monde. Dans une vidéo d’environ deux minutes, avec un style qui rappelle davantage un place Pour une entreprise de boissons alcoolisées de luxe que l’on peut attendre d’un groupe de trois personnes nous présentant leur nouveau studio, on retrouve les protagonistes de l’histoire en train de bavarder, justement, dans un bar. Au centre, Toyama, parfois à peine visible en raison d’un Okura flou au premier plan et uniquement avec Sato visible à tout moment dans un plan latéral comme si nous étions cette quatrième personne buvant avec eux. Quelques verres à la main, une conversation détendue. « Je ne peux pas oublier l’atmosphère que nous avions au travail», Déclare Toyama. « C’était drôle« Sato répond. Deux phrases qui résument tout.

Poursuivant un rêve

Liberté, le mot-clé sous lequel Brokeh Game Studio est fondé. «Jusqu’à présent, nous travaillions dans un environnement de travail fourni par l’entreprise et à partir de là, nous avons décidé quoi faire. En devenant indépendant, nous devons nous occuper de tout. C’est plus difficile, il y a plus de responsabilités, mais nous avons notre liberté et c’est le plus important. Je veux profiter de ce que je fais à partir de maintenant. » Okura commente dans la présentation. Un très grand changement dans la conception de leur mode de fonctionnement désormais, car les responsabilités managériales d’une entreprise ne sont pas simples. On a des exemples de succès dans le pays, comme Koji Igarashi avec ArtPlay et son Bloodstained, mais aussi des échecs, comme Keiji Inafune et son échec Migthy # 9, ce qui a conduit Concept à être absorbé par Level-5.

« Lorsque nous avons fondé la société, nous savions que nous aurions de nombreux défis à relever. Cependant, nous avons eu les conseils des gens autour de nous, ce qui nous a conduits ici. Maintenant, nous pouvons nous concentrer sur la création des jeux et j’ai hâte de commencer, beaucoup de gens avec lesquels nous avons travaillé dans le passé nous ont rejoints. Je suis convaincu que nous pouvons créer quelque chose que tout le monde peut apprécier.»Déclare Sato, auquel Toyama ajoute:«La première chose que je souhaite est de répondre aux attentes de nos fans, mais en même temps, ce que je veux, c’est revenir en arrière et apprécier le plaisir de créer des jeux vidéo. Je veux transmettre ce sentiment aux joueurs, c’est ce à quoi j’aspire désormais.«La philosophie de la nouvelle société est claire, et avec l’éventail de talents qu’ils ont pu exporter de Sony pour les rejoindre dans cette aventure, je veux vraiment voir de quoi ils sont capables.

Il est curieux que la nostalgie de l’ancienne façon de travailler de ces développeurs, quelque chose que partage une grande partie de ceux qui partent «à l’aventure indé« . Une sorte de romantisation du développement à l’ancienne, moins bureaucratisée et plus libre. Précisément l’histoire de la conception du premier Colline de Sillent C’est ainsi que cela se produit, avec un grand nombre de références prises par l’équipe pour leur amour des films B, même s’il est vrai que Konami ne se serait jamais lancé dans la production d’un tel jeu sans le récent succès de Resident Evil. Ma question est maintenant Quels types de jeux chercheront-ils à créer? À travers la vidéo, cela donne le sentiment d’un retour complet au genre d’horreur qui unissait ces trois personnalités, mais au final, seul le temps le dira. Et je suis heureux d’attendre encore un peu.