À la recherche de demain : tout ce qu’il faut savoir sur le documentaire de science-fiction des années 80

Par les créateurs des documentaires d’horreur à succès À la recherche des ténèbres, partie I & Partie II (avec Partie III en préparation) vient un nouveau documentaire axé sur le cinéma de science-fiction des années 1980. A la recherche de demain est un aperçu complet des franchises de genre et des films de la décennie, tels que Guerres des étoiles, Star Trek, RoboCop, Prédateur, Retour vers le futur, et plus. Avec un casting massif d’icônes de l’industrie et une durée d’exécution de cinq heures, ce « superdoc » ne lésinera pas sur les détails.

Le scénariste-réalisateur David Weiner et le producteur exécutif Robin Block ont ​​créé À la recherche des ténèbres, partie I au Beyond Fest 2019. Il a été félicité pour son regard approfondi sur les films d’horreur des années 1980 et ses détails intéressants sur les coulisses.

Son casting remarquable était bourré de légendes du genre, dont Kane Hodder (Vendredi 13 Jason Voorhees), Doug Bradley (Hellraiser’s tête d’épingle), Les derniers drive-in Joe Bob Briggs, le cinéaste John Carpenter, et Elvira, maîtresse des ténèbres elle-même, Cassandra Peterson. Tous les deux À la recherche des ténèbres, partie I & Partie II sont disponibles exclusivement sur le service de streaming Shudder.

Voyons maintenant ce que le nouveau documentaire de Weiner réserve aux fans de science-fiction.

À la recherche de demain : le sujet

Comme mentionné, le film a une longue durée de cinq heures, qui est remplie d’une « plongée profonde année par année dans les mondes cinématographiques impressionnants de la science-fiction des années 80 ». Depuis l’époque de Rod Serling La zone de crépuscule et au-delà, le genre a toujours reflété des événements réels et des avertissements de ce qui pourrait arriver à l’humanité. A la recherche de demain approfondit la façon dont nos émissions et films de science-fiction préférés des années 1980 ont vu le jour et explore ce qui s’est passé dans la culture pop et dans le monde au cours de la décennie.





Le synopsis officiel de A la recherche de demain lit:

Décomposer les titres de science-fiction les plus populaires et les plus excentriques des années 80 (sorties en salles et en vidéothèque, des franchises Star Wars et Star Trek à RoboCop, Aliens, The Road Warrior, MegaForce, Retour vers le futur et Buckaroo Banzai) , In Search of Tomorrow examine des récits fascinants d’initiés sur le processus créatif; les thèmes résonnants de ces histoires imaginatives ; la technologie derrière la fiction et leurs prévisions futuristes ; le marketing audacieux de ces films ; et le climat politique et de guerre froide qui a eu un impact sur nos divertissements.

Dans un communiqué, David Weiner décrit A la recherche de demain comme une « lettre d’amour » de science-fiction et dit :

« Les grandes histoires de l’imagination ont toujours occupé le devant de la scène dans ma vie. Adolescente dans les années 80, j’étais à l’âge idéal pour me perdre dans les blockbusters à gros budget et les tarifs directement en vidéo qui ont façonné les perceptions et inspiré la créativité comme aucun autre. In Search of Tomorrow est un voyage ambitieux et nostalgique digne du contenu et des créateurs incroyables issus du cinéma de science-fiction des années 80. Réaliser un documentaire/lettre d’amour de cinq heures consacré à un territoire qui me tient tant à cœur est le régal ultime. Une balade divertissante qui extrait des histoires inédites des esprits créatifs qui ont conduit cette décennie influente de cinéma, In Search of Tomorrow est une célébration du défi et du potentiel humains, recontextualisant les films qui non seulement étaient importants pour nous tous, mais changé nos vies. »

À la recherche de demain : le casting

CreatorVC

Comme le public l’a vu dans A la recherche des ténèbres films, David Weiner et Robin Block ont ​​le don de réunir un casting emblématique, et A la recherche de demain le prouve encore. Parler de la Guerres des étoiles la franchise est la star Billy Dee Williams, John Dykstra et Dennis Muren d’Industrial Light & Magic, et le maître primé des effets visuels Phil Tippett. RoboCop lui-même, Peter Weller, ainsi que Nancy Allen, Kurtwood Smith et le réalisateur Paul Verhoeven, rejoignent Tippett pour se remémorer le flic homme-machine préféré de Detroit. Au nom de la Star Trek franchise, qui a débuté en 1965 avec Gene Roddenberry’s La série originaleest le scénariste-réalisateur Nicholas Meyer, le réalisateur Adam Nimoy et les stars Walter Koenig et Wil Wheaton.





Parmi les autres sujets d’entrevue et acteurs en vedette, citons le regretté chasseurs de fantômes le réalisateur Ivan Reitman, ET l’extra-terrestre vedette Dee Wallace, TRON étoile Bruce Boxleitner, Évadez-vous de New York et La chose le cinéaste John Carpenter, Prédateur et L’homme qui court vedette Jesse Ventura, Explorateurs et Espace intérieur le réalisateur Joe Dante, Le guerrier de la route et Espace intérieur vedette Vernon Wells, Retour vers le futur l’écrivain Bob Gale, le rockeur de KISS et Fuyez vedette Gene Simmons, Buckaroo Banzaï l’étoile Clancy Brown, Extraterrestres vedette Carrie Henn, L’excellente aventure de Bill et Ted star Alex Winter, Coureur de lame et DUNE (1984) vedette Sean Young, Flash Gordon la vedette Sam J. Jones, Les filles de la Terre sont faciles vedette Julie Brown, Vol du Navigateur vedette Joey Cramer, Le dernier chasseur stellaire vedette Lance Guest, et Superman 2 vedette Sarah Douglas.





A la recherche de demain est disponible en streaming exclusivement auprès du distributeur et de la société de production CreatorVC. Des copies physiques sont également disponibles à l’achat et devraient être expédiées le 20 août 2022.