A la Queen et David Bowie! Le biopic de Robbie Williams est en préparation | 45S

Les biopics sont à l’ordre du jour. Après le succès 2018 de Bohemian Rhapsody et la première de « Stardust » – bien qu’avec quelques critiques de la famille de Bowie – le calendrier des films biographiques continue de donner l’heure, donc l’arrivée d’une nouvelle production a été annoncée de ce type.

Il s’agit de « Better Man », le titre provisoire qui a été donné au nouveau film sur Robbie Williams et sera réalisé par Michael Gracey. Le film portera sur l’ascension du chanteur vers la gloire, ainsi que sur ses jours les plus sombres et les plus difficiles.

A travers une interview pour le médium Deadline, le cinéaste a donné plus de détails sur ce projet et a également indiqué quels aspects il a pris en compte pour la réalisation de ce long métrage.

«Quant à la façon dont nous décrivons Robbie dans le film, cette partie est top secrète. Je veux faire cela d’une manière vraiment originale. Je me souviens d’être allé au cinéma quand j’étais enfant et il y avait des films qui m’ont époustouflé et qui m’ont fait dire en m’asseyant au théâtre: «Je n’ai jamais vu ça auparavant. Je veux juste que le public ait ce sentiment », a déclaré Gracey.

«Tout ce que je peux dire, c’est que l’approche est top secrète, mais le but est de générer ce sentiment que je viens de décrire. C’est cette histoire fantastique, et je veux la représenter dans sa dure réalité jusqu’à ces moments de pure fantaisie. »

Nous ne pouvons qu’attendre de savoir ce qu’ils font. Pendant que nous le faisons, nous vous laissons avec «Feel», l’une de ses nombreuses chansons qui ont été acclamées par le public.