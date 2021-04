À la mère d’Adam Toledo, Elizabeth Toledo: la police a tiré sur votre fils et ce n’est pas votre faute

Ce n’est pas de ta faute si ton fils est mort.

Ce n’est pas de votre faute si, à 2 h 30 le 29 mars, un policier a tiré sur votre fils dans la poitrine, alors même qu’il se conformait aux ordres légaux.

Selon vos mots, Adam était plein de vie, il avait des rêves et des objectifs, et il ne méritait en aucun cas d’être assassiné.

Pour une raison quelconque, de nombreuses personnes sont prêtes à sacrifier leur humanité à la suite de la perte d’un enfant de 13 ans pour chercher un moyen de renverser la situation pour blâmer la victime. Cela inclut vous blâmer.

« Où était-elle? » devient un cri de ralliement pour ces personnes.

Même si vous étiez là juste à côté d’Adam, il serait toujours mort. Et peut-être que vous le seriez aussi. Même si Adam n’avait pas eu quelque chose en main, d’autres rencontres avec des victimes noires et brunes suggèrent qu’il serait toujours mort. Même s’il n’avait pas eu de résidus de balle sur ses gants, ce qui n’a été découvert qu’après coup, il serait toujours mort.

Même si cela, même si cela – il y a un million d’excuses offertes pour les officiers heureux de la gâchette qui font de nouveaux parents en deuil à un rythme inquiétant et régulier maintenant. Tous ne sont que cela: des excuses.

Les détails de ce qui s’est passé cette nuit-là ne sont pas encore totalement connus. Nous n’avons pas l’histoire complète. Il semble qu’il y avait un homme plus âgé impliqué, et une arme à feu, mais tout le reste reste un mystère. Il se pourrait que les deux s’entraînent à la cible au milieu de la nuit. Cela aurait pu être un défi, ou la pression des pairs, ou «tomber dans la mauvaise foule».

De la manière la plus ardente et affirmative que l’on puisse dire, peu importe où vous étiez. Et les détails de l’histoire n’ont pas d’importance non plus. Au fond, tout le monde le sait. Vous n’avez rien fait de mal – vous n’auriez pas pu faire quelque chose d’assez mal à distance pour faire face au meurtre de votre enfant par ceux qui ont juré de le protéger.

Et Adam, un enfant de 13 ans, n’a pas non plus fait quoi que ce soit qui méritait d’être exécuté par la police.

S’il avait besoin d’aide pour une raison quelconque, alors il aurait dû l’obtenir. Au lieu de cela, il a reçu une balle dans la poitrine. S’il avait des problèmes à l’école, des problèmes à la maison, des problèmes d’identité ou de santé mentale, des amis et des relations ou quoi que ce soit du tout, l’aide aurait dû être offerte facilement et à bras ouverts.

Au lieu de cela, une vidéo circule en ligne montrant en détail comment les autorités ont répondu à un appel concernant votre fils.

Le système fait défaut à nos enfants.

Il y a un nombre croissant de parents qui peuvent malheureusement s’identifier à vous et à votre lutte. Le reste d’entre nous n’est pas loin. Notre société vit maintenant dans une peur atroce de perdre nos fils.

Nous devons demander des comptes aux auteurs. Nous devons récupérer notre humanité des jours sombres de notre passé qui, même maintenant, résonnent violemment dans le présent. Nous devons mettre un terme à la rhétorique empoisonnée qui blâme les parents lorsque la police tue leurs enfants, et à ce langage insidieux qui glisse les mots «homme de 13 ans» dans la bouche de nos experts les plus regardés.

Votre histoire n’est pas la seule. Encore, et encore, et encore, nous nous retrouvons ici dans cette soufflerie d’arguments crachés sous tous les angles des médias et des médias Internet. Et encore une fois, ce qui nous manque le plus, c’est notre empathie, notre compassion.

En tant que mère, ce que vous vivez maintenant est presque impossible à imaginer. Vous êtes la cible maintenant, oui, mais pas parce que nous devrions vous pointer du doigt. Au lieu de cela, nous devrions faire tout ce que nous pouvons pour vous adresser une épaule sympathique en cette période de désespoir.

Et nous devrions faire tout ce que nous pouvons pour nous assurer que vous êtes la dernière mère sur terre à vivre cela.

Pour faire un don au Fonds Mémoire d’Adam Toledo sur GoFundMe, organisé par sa mère Elizabeth Toledo afin de collecter des fonds pour les funérailles d’Adam, veuillez cliquer ici.

Kevin Lankes, MFA, est éditeur et auteur. Sa fiction et non-fiction sont apparues dans Here Comes Everyone, Pigeon Pages, Owl Hollow Press, The Huffington Post, The Riverdale Press, etc.