À la Gamescom, Dead Island 2 est enfin dévoilé, et le suivi aura une fonctionnalité unique

La décision d’un studio de jeu de prendre un certain temps avant de publier un nouveau chapitre d’une série n’est pas inhabituelle. Entre un jeu vidéo et sa suite, des années voire des décennies peuvent s’écouler, mais le plus souvent, ils finissent par sortir. Ceci s’applique à L’île morte 2. Il a été rapporté que la suite était coincée dans l’enfer de la production, mais elle a récemment été officiellement dévoilée avec une bande-annonce incroyablement sanglante. De plus, Dead Island 2 aura une fonction assez spéciale.

La fonction d’activation vocale Alexa Game Control fonctionnera avec Dead Island 2 de Dambuster Studios. Les joueurs lanceront des actions dans le jeu via une séquence de commandes vocales « naturelles et intuitives », selon un article sur le site Web d’Amazon. Cela inclut l’accès aux PNJ, le changement d’armes, l’utilisation de techniques de combat uniques et même «l’aiguillon des zombies». Cette fonctionnalité permet aux joueurs d’utiliser n’importe quel microphone ou casque plutôt qu’un appareil Echo, c’est peut-être la fonctionnalité qui intéresse le plus les gens. Selon les rapports, les ports PC et console du jeu prendront en charge cette fonctionnalité.

Bien qu’il ne soit presque jamais utilisé, les commandes vocales et les jeux ont parfois été combinés auparavant. Alexa a été utilisé par plusieurs jeux vidéo bien connus, comme Skyrim, mais dans ce cas, le gadget est venu avec une copie relativement primitive du blockbuster épique de Bethesda en 2011. Il n’est pas clair si le contrôle vocal dans Dead Island 2 sera utile ou simplement un gadget car il n’a pas décollé dans les jeux vidéo.

La performance Gamescom 2022 Opening Night Live comprenait les débuts officiels de la suite tant attendue. Il y avait plus qu’assez de contenu présenté pour les amateurs du genre d’horreur, y compris une nouvelle bande-annonce pour The Callisto Protocol, l’introduction de « Bloody Ties », le premier DLC basé sur l’histoire pour Dying Light 2, et une bande-annonce surprise pour le prochain jeu multijoueur Killer Klowns from Outer Space, inspiré du film emblématique des années 1980 du même nom.