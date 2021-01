À la fin de Game of Thrones, HBO a perdu la moitié de ses téléspectateurs

HBO a perdu plus de la moitié de ses téléspectateurs adultes après la fin de Game of Thrones. La série à succès, basée sur les romans A Song of Ice and Fire de George RR Martin, est devenue un phénomène culturel au cours de ses 8 saisons sur HBO. La qualité des premières saisons était incomparable, bien que plus que quelques Le Trône de Fer les fans admettront qu’une partie de la qualité s’est détériorée au moment où la série est entrée dans ses dernières saisons.

Le Trône de Fer a contribué à propulser HBO vers de nouveaux sommets en devenant l’un des réseaux les plus regardés en Amérique du Nord. Selon un nouveau rapport, le réseau a vu beaucoup de gens partir après Le Trône de Fer la saison 8 s’est terminée. 12 millions de personnes se sont connectées pour voir la finale de la série, puis ont apparemment cessé de regarder HBO. Le réseau aurait perdu 51% de son public adulte (âgé de 18 à 49 ans) après la finale de la série susmentionnée et les analystes pensent que tout cela est dû à Le Trône de Fer.

Le même rapport indique que HBO a perdu 38% de ses téléspectateurs par rapport à 2019. Maintenant, ils font tout leur possible pour promouvoir HBO Max, et ces chiffres en baisse prouvent plus que probablement pourquoi ils ont été si agressifs dans leur marketing et annonces. Warner Bros. a choqué l’industrie du divertissement en annonçant que toutes leurs sorties sur grand écran en 2021 seront également diffusées en première sur HBO Max, simultanément et sans frais supplémentaires pour les abonnés. Il n’est pas clair si l’ensemble de leur ardoise 2021 sera libérée de cette manière après avoir déclenché une réaction intense.

Le succès passé de HBO reposait en grande partie sur Le Trône de Fer. Même les acclamés par la critique Gardiens ne suffisait pas à aider le réseau. Cela étant dit, il y a quelques spin-offs de Game of Thrones en route, et beaucoup espèrent que les fans reviendront sur HBO pour voir ces nouvelles histoires mettant en vedette des personnages inconnus. Bien que l’enthousiasme soit élevé pour les spin-offs, les fans sont encore plus qu’un peu amers quand il s’agit de la fin de la série originale.

La finale de la série Game of Thrones est l’un des épisodes les plus controversés de l’histoire de la télévision. Cela a immédiatement déclenché des réactions négatives de la part de fans passionnés qui ont appelé HBO à embaucher un nouvel ensemble de showrunners et d’écrivains pour revenir en arrière et refaire complètement la saison 8 dans son ensemble. Des millions de personnes ont signé des pétitions pour que le réseau revienne en arrière et fasse les choses correctement, même si tout le monde savait que ce n’était pas une option réaliste. HBO va-t-il rebondir vers un nombre d’audience réussi à l’avenir avec les retombées? Seul le temps le dira alors que HBO Max deviendra le seul objectif pour aller de l’avant. Variety a été le premier à signaler que HBO avait perdu plus de la moitié de ses téléspectateurs adultes après Le Trône de Fer terminé.

