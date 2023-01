À la dérive: tout sur le film de fureur HBO Max

HBO Max

A la Deriva est une histoire de survie dramatique bien racontée par ses interprètes qui vous garderont collé à l’écran. Tout sur le film !

© IMDbÀ la dérive

À la dérive raconte l’histoire de Tami Oldham et Richard Sharp, qui profitent de la vie et de leur jeunesse puis, comme un gant, un couple marié propriétaire d’un yacht de haute mer charge Sharp de faire naviguer le bateau vers les États-Unis. Ils ont entrepris un voyage en mer en 1983 mais, par inexpérience, ils ont navigué directement dans un ouragan. Après la tempête, Tami se réveille pour trouver Richard qui a été blessé après le chavirement du yacht.

Le film a été bien accueilli par la critique spécialisée qui lui a attribué un taux d’acceptation de 69% sur le web Tomates pourries contre 65% d’acceptation du grand public avec plus de 1000 avis certifiés sur le site. La bande est une histoire forte qui s’appuie sur les bonnes performances de ses interprètes qui donnent le drame nécessaire à une situation de survie.

A la Deriva vous surprendra

À la dérive est un film dramatique romantique américain réalisé par Baltasar Kormákur et écrit par David Branson Smith, Aaron Kandell et Jordan Kandell. Le film est basé sur une histoire vraie où un couple d’aventuriers a la malchance de naviguer directement dans un ouragan et doit atteindre Hawaï pour survivre, même s’ils sont au secret et dépourvus de tout outil de navigation.

Le film est disponible dans le catalogue de HBO Max où il a beaucoup de succès. Le casting? Shailene Woodley est Tami Oldham, Sam Claflin est Richard Sharp, Jeffrey Thomas est Peter et Elizabeth Hawthorne est Christine. Les acteurs en charge du couple principal de cette histoire dramatique et de survie font certainement un excellent travail en recréant les émotions d’une situation extrême aussi stressante que d’être perdu au milieu de l’océan.

À la dérive est une proposition intéressante disponible sur HBO Max dont vous pourrez profiter en même temps que vous souffrirez un peu en voyant les différentes situations que ce couple d’aventuriers a dû traverser après une terrible tempête, ouragan compris, les a laissés seuls au milieu de la haute mer sans le les outils nécessaires ou les connaissances nécessaires pour traverser ce moment plus efficacement.

