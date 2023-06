A la chasse aux mauvais esprits : la série coréenne aura-t-elle une saison 2 sur Netflix ?

Netflix

The Uncanny Counter a été un succès sur Netflix après le premier épisode. L’histoire basée sur le webtoon populaire de Jang Yin reviendra-t-elle?



© IMDbA la chasse aux mauvais esprits, un hit de Netflix.

Quand Le jeu du calmar j’arrive à Netflix, les séries coréennes se sont hissées au sommet de la plateforme de streaming. Depuis, toutes les fictions produites dans le pays ont réussi à se positionner parmi les fictions avec le plus grand nombre de reproductions. L’un d’eux a été A la chasse aux mauvais esprits. Reviendrez-vous au catalogue des services d’abonnement avec un nouvelle saison?

Le compteur étrangele titre sous lequel il était connu internationalement, a été créé par You Sun-dong, Yeoh Gee-na et Kim Sae-bom et publié plus tard comme une proposition d’action-aventure dans le N rouge. Avec 16 épisodes D’une durée de plus d’une heure, il a réussi à capter l’attention des utilisateurs qui ont rapidement réclamé un second volet.

De quoi parlait le phénomène ? A la chasse aux mauvais esprits? La série sud-coréenne a suivi un groupe de personnes qui sont des employés de restaurant pendant la journée, mais qui deviennent des chasseurs de démons la nuit. « Ils utilisent leurs capacités spéciales pour vaincre les mauvais esprits qui poursuivent les humains.« Il a souligné son synopsis officiel. c’était comme ça sa saison 2 a enfin été confirmée.

+ A la chasse aux mauvais esprits : date de sortie de la saison 2 sur Netflix

A la chasse aux mauvais esprits a confirmé sa saison 2 sur Netflix. La série s’intitulera The Uncanny Counter Saison 2 : Counter Punch et sortira ensuite 29 juillet 2023. Cela présentera une total de 12 épisodes qui sera diffusé chaque semaine, jusqu’à atteindre sa grande finale le 3 septembre de cette année.

Cette histoire basée sur le populaire webtoon de Jang Yin sera réalisé par le cinéaste Yoo Seondang. De même, le casting mettra à nouveau en vedette les performances de Cho Byeong-kyu, Yu Jun-sang, Kim Se-jeon, Yeom Hye-ran, Ahn Seok-hwan, Moon Sook, Choi Yoon-young et Lee Hong-nae.

