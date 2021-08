A Journal for Jordan Bande-annonce : Denzel Washington dirige Michael B. Jordan dans un drame déchiré par la guerre

Denzel Washington reprend le fauteuil du réalisateur pour le prochain drame familial déchiré par la guerre Un journal pour la Jordanie avec Michael B. Jordan et Chanté Adams. L’histoire est basée sur les mémoires de « Un journal pour la Jordanie: une histoire d’amour et d’honneur » de Dana Canedy qu’elle a écrit après avoir perdu son mari, le 1er sergent. Charles Monroe King, qui a été tué à Bagdad un mois avant de terminer sa tournée.

Le film raconte le journal 1er Sgt. Charles Monroe King a écrit pour leur fils. Il était parti au Moyen-Orient avant la naissance de son fils et a écrit ce journal alors qu’il était en poste en Irak pour lui dire comment vivre une vie décente malgré le fait qu’il ait grandi sans père. À l’origine d’un essai que Canedy a écrit pour « The New York Times » sur la mort de son fiancé, elle a décidé d’écrire les mémoires, expliquant « Je devais faire quelque chose avec mon chagrin, après la mort de Charles, quelque chose de productif. »

Michael B. Jordan, connu pour ses films d’action le dit, « a été un bon changement de rythme. J’ai joué beaucoup de rôles physiques, parce que c’était mon appétit. J’ai 34 ans; les sept dernières années se sont (environ) développées physiquement en votre sweet spot. » Mais voulant montrer un côté plus vulnérable, il dit « Je me sentais en sécurité de pouvoir entrer dans ce domaine, d’explorer ces personnages et d’être vulnérable de cette manière. Je me considère comme un romantique. J’aime l’amour. Je’ J’ai eu un exemple incroyable de ce à quoi ressemble l’amour en grandissant « , dit Jordan, notant qu’il gravite naturellement vers « être capable d’être une personne de service. … Il y a un certain niveau de restauration que j’apprécie. » admet qu’il ne gravite généralement pas vers le genre romance. « En général, je ne regarde pas beaucoup de films romantiques. Ce n’est pas mon préféré », dit-il, bien que ses favoris incluent Amour & Basketba ll et Amour Jones. Lorsque « Journal » a croisé son chemin, « c’était juste le bon moment pour le faire ».

Quant à travailler avec son idole, Jordan avait ceci à dire de Denzel Washington. « Tout le monde veut travailler avec lui, et c’est un gars très sélectif », déclare Jordan, qui est également producteur du film. « Donc, le fait qu’il veuille travailler avec moi était un gros problème pour moi. »

Mais ne t’inquiète pas Credofans, il revient dans la franchise mettant en vedette et réalisant Creed III, écrit par Zach Baylin qui a écrit le biopic très attendu le roi Richard qui explique comment les superstars du tennis Venus et Serena Williams sont devenues ce qu’elles sont après l’entraînement de leur père Richard Williams.

Et Denzel Washington peut être vu dans le premier solo de Joel Coen, écrivant et dirigeant sa version de La tragédie de Macbeth, comme Lord Macbeth face à Frances McDormand comme Lacey Macbeth, qui raconte l’histoire familière d’un seigneur écossais qui est convaincu par un trio de sorcières qu’il deviendra le prochain roi d’Écosse, avec son épouse ambitieuse le soutenant dans ses plans de saisie Puissance. Le film est entièrement tourné en noir et blanc. Le film sera présenté en première mondiale en tant que film d’ouverture du 59e Festival du film de New York le 24 septembre 2021.

Sujets : Un journal pour la Jordanie