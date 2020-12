A Gummy’s Life a une toute nouvelle mise à jour pour son expérience Beat-Em-Up

Une nouvelle mise à jour est apparue pour le titre beat-em-up Une vie de bonbon. Cette aventure unique ne fait qu’ajouter du contenu plus hilarant au simulateur de combat mignon et juteux. Avec de nouveaux visuels, des performances améliorées et encore plus de joueurs peuvent vaincre même les concurrents les plus difficiles.

La nouvelle mise à jour est le défi Trapdoor qui ajoute encore plus de contenu à cet étrange titre. Les joueurs peuvent combattre seuls, inviter des amis ou combattre l’IA alors qu’ils s’attaquent à des fruits, des légumes et plus encore dans une arène de combat juteuse. N’oubliez pas que les bonbons peuvent avoir n’importe quelle forme, taille et saveur, alors attendez-vous à l’inattendu dans les capacités de votre concurrent.

Une vie de bonbon déclenche un tout nouveau chaos sur la ville. Les joueurs acquièrent de nouvelles capacités intéressantes, des croisements uniques et encore plus d’opportunités sur le champ de bataille de l’action gommeuse.

Les joueurs peuvent désormais personnaliser leurs gommes et avoir accès à un large éventail de modes de jeu et de niveaux. Dans la dernière mise à jour, un nouveau look a été donné à tous les gummies et cartes à mesure que le jeu se met à jour pour son Nintendo Changer de version. Les joueurs peuvent désormais inviter des amis à des matchs privés, et les mises à jour de performances en font une expérience plus fluide sur toutes les plateformes.

Un nouveau mode d’entraînement a été ajouté qui enseigne aux joueurs comment atterrir des hameçons et des jabs en utilisant un système de compte à rebours unique. Au fur et à mesure que les joueurs se synchronisent davantage dans leurs mouvements, le jeu ajustera le ping pour s’assurer que tout se passe bien dans chaque arène multijoueur.

Les bonbons AI sont maintenant plus intelligents et plus aérodynamiques que jamais. Ils peuvent sauter de plate-forme en plate-forme, escalader les murs et feront tout ce dont ils ont besoin pour vous tuer et vous empêcher de gagner la manche. Préparez-vous à un plus grand défi de combat.

Une nouvelle statistique a été ajoutée au jeu. Zombies Killed suivra le nombre de zombies tués tout au long du titre. Le menu d’ouverture arrêtera désormais les comptes à rebours, et la porte du train Track ‘N Splash a été huilée et se déplace maintenant en douceur.

Les performances de l’IA en mode patate chaude ont désormais la priorité sur le dépassement plutôt que d’essayer de dominer un nombre. Les bonbons gélifiés ne seront également plus confus et ne gèleront plus après une reprise d’automne, ce qui leur permettra de participer plus que jamais au combat.

Ce titre est amusant pour les joueurs de tous âges. Préparez-vous à une plongée dans les bienfaits gommeux qui peuvent être partagés avec toute la famille.

Une vie de bonbon est disponible sur PC et Nintendo Switch. N’hésitez pas à visiter le site Web des développeurs, Twitter et le canal Discord pour avoir une chance de parler avec l’équipe de développement.