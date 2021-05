À Gianna Floyd, la fille de George Floyd, à l’occasion du premier anniversaire de son meurtre

En tant que femme noire, avec un père noir, je ne peux pas imaginer ce que vous ressentez, Gianna.

Je suis la fille d’un papa dans l’âme et je me souviens avoir monté sur les épaules de mon père quand j’étais enfant. Je ferais semblant d’être un géant qui domine tout le monde.

«Avant d’être un hashtag, il était un homme, un père, un fils, un frère. Avant d’être mondialement connu parce qu’il prenait son dernier souffle aux mains (et aux genoux) d’un voyou raciste, il vivait ici. . Il devrait être ici. « – Luvvie Ajayi Jones, Awesomely Luvvie

Gianna, souviens-toi de ton père comme de ton père, pas d’un martyr qui se bat pour l’injustice. Il aimait jouer avec vous et c’était un homme qui travaillait dur et qui s’occupait toujours de sa famille.

Le monde peut le voir comme un pas vers justice pour la communauté noire, mais il était ton père en premier – tu es sa plus grande réussite.

Aujourd’hui marque le premier anniversaire que George Floyd est devenu un martyr involontaire pour une cause séculaire.

Le 25 mai 2020, George Floyd s’est rendu dans un dépanneur pour faire un achat dans lequel un faux billet de 20 dollars a été utilisé.

Lorsque plusieurs agents sont arrivés sur les lieux pour se retrouver face à un grand Noir, il a été déterminé qu’une force excessive était «nécessaire» pour le maîtriser et l’arrêter. George Floyd est resté mortellement cloué au sol par Derek Chauvin pendant 9 minutes et 29 secondes.

Gianna, ton père est devenu involontairement un héros ce jour-là. Je suis désolé que notre nation ait négligé de se souvenir que George était un père avant tout.

Gianna, tu mérites d’avoir ton père. Ce n’était pas sa responsabilité de devenir un martyr dans la lutte pour les droits civiques.

Au fil des ans, Philando Castille, Trayvon Martin, Sandra Bland, Tamir Rice et tant d’autres sont devenus des noms connus. Bien que nous créions des peintures murales et des monuments commémoratifs de ceux qui ont été victimes de la brutalité policière, nous ne nous arrêtons pas et ne pensons pas au rôle que chacune de ces victimes a joué dans la vie de leurs familles.

Leurs familles ne voulaient pas qu’on les traite de héros, pas à ce prix.

La lutte contre la brutalité policière dure depuis trop longtemps.

Tant d’hommes et de femmes noirs et bruns ont perdu la vie pour faire avancer la cause. «Pas de justice, pas de paix» est notre cri de guerre, mais combien de victimes supplémentaires faut-il pour que le combat se termine?

Il y a tellement de façons dont les Noirs peuvent facilement devenir des martyrs pour ce mouvement. Conduire une voiture peut faire de vous un martyr. La vente de CD et de DVD peut faire de vous un martyr. Vous pouvez même devenir un martyr en dormant dans votre appartement.

Je suis fatigué d’entendre et de voir le même récit qui se déroule en boucle dans tout notre pays.

Être brun ou noir en Amérique, c’est être à la fois enragé et craintif en tout temps.

Alors que nous poursuivons la lutte acharnée contre la brutalité policière, nous espérons que tout le monde continuera à être solidaire de la communauté noire.

Gianna, votre père a laissé un héritage qu’il n’a pas écrit.

Cet héritage, bien que créé trop tôt, est celui qui a incité le changement au sein de notre nation.

George Floyd méritait d’être papa, Gianna – pas le héros américain, ni un martyr.

Vous méritiez tous les deux tellement plus.

LaShawnte Burgess est un écrivain indépendant chez YourTango qui écrit des articles sur le divertissement et les actualités.