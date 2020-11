A € AP Rocky et Rihanna aperçus ensemble à New York: rapport

Rihanna a été repérée avec A € AP Rocky à New York, renforçant des rumeurs de rencontres vieilles de plusieurs années.

Rihanna et A € AP Rocky ont été perpétuellement liées dans des rumeurs de rencontres. Ils ne semblent pas non plus désireux d’arrêter ce discours, le plus récemment en vedette dans une série de vidéos de questions-réponses pour GQ et Vogue. Les deux ont été liés l’un à l’autre dans les gros titres depuis qu’ils ont été repérés plusieurs fois après la rupture de Rih avec Hassan Jameel. Ils n’ont pas confirmé s’ils sortaient réellement ou non, mais, selon de récents rapports en provenance de New York, ils étaient de retour ensemble alors qu’ils visitaient un hotspot populaire avec des amis ce week-end.

Stéphane Cardinale – Corbis / Corbis via Selon Page Six, Rihanna et A € AP Rocky ont été aperçus samedi soir au Beatrice Inn, assis discrètement derrière une zone fermée. Ce n’est que le dernier cas où ils ont été repérés ensemble en public, ce qui renforce les rumeurs selon lesquelles les médias sociaux se sont bien déroulés. Pensez-vous qu’ils sont ensemble ou sont-ils juste de très bons amis?

Pascal Le Segretain / A € AP Rocky a récemment fait la une des journaux pour sa générosité à Thanksgiving, en redonnant à son ancienne communauté. Rihanna a été plus critique à l’égard de la fête, mettant à jour ses activités sociales la semaine dernière et envoyant son amour aux communautés autochtones qui sont souvent oubliées à Thanksgiving. Elle a également fait la promotion de ses dernières offres Savage X Fenty, posant pour de nouveaux clichés glamour et préparant une autre promotion de vacances. [via]