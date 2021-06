À distance ou en personne, comment se passe la routine de travail ?

Quand on parle de signes, on parle des énergies qui composent la personnalité de chacun. La personnalité se reflète dans chaque détail de la vie quotidienne, y compris au travail. Avez-vous déjà remarqué à quel point un même bureau peut avoir des bureaux très différents selon les personnes qui y travaillent ? Cela peut être identifié même par l’influence de chaque signe du zodiaque dans le thème natal de la personne. Voyez ci-dessous à quoi ressemblerait la table de chaque personne avec l’influence de chaque signe du zodiaque :

bélier

Le Bélier aime être le premier dans tout, et s’il a besoin de mettre en place son bureau pour que tout soit en ordre, il le fera rapidement. Non pas que ce soit une priorité pour lui. Mais comme il a besoin de choses aux bons endroits pour pouvoir travailler tout de suite, il a généralement une table bien rangée. Il est également courant d’avoir quelques ornements liés au sport qu’il pratique pendant son temps libre.

Taureau

Rien n’est plus important pour le Taureau que le confort. Une chaise très confortable et un très grand bureau en font le bureau parfait pour lui. Dans les tiroirs, il est courant de trouver une collation qu’il laisse lorsqu’il a faim pour qu’il n’ait pas besoin de se lever de sa chaise. Le Taureau a également tendance à aimer le luxe et les choses chères, il peut donc y avoir des décorations plutôt chères sur la table. Attention à ne rien casser lors de votre passage.

jumeaux

Le Gémeaux agité aime avoir tout à portée de main. Il ne garde généralement rien dans ses tiroirs et ramasse toujours quelque chose de nouveau à regarder. Il est normal de trouver des magazines et des journaux éparpillés autour d’elle. C’est l’une des tables les plus désordonnées de tous les signes du zodiaque.

Cancer

Pour le Cancer, ce qui compte, c’est de se sentir chez soi lorsqu’il est au travail. Il est donc assez courant d’avoir une photo de la famille sur la table et une décoration ringard qui lui rappelle sa maison. Ne vous moquez pas des photos de famille, si vous ne risquez pas de vous faire un ennemi au travail pendant un certain temps.

Lion

Les Lions aiment se montrer et se montrer. Qu’il s’agisse d’accrocher des diplômes au mur derrière le bureau ou de placer des trophées dessus. Les Lions peuvent également acheter des ornements assez extravagants juste pour attirer l’attention des autres au bureau.

vierge

Le plus méthodique de tous les signes ne pouvait pas avoir une table plus ordonnée. Les Vierges sont celles qui gardent tout méticuleusement aligné. Si quelqu’un gâche quelque chose, il s’y rend immédiatement pour le réparer et laisse tout dans les normes du perfectionnisme sans lequel il ne peut pas vivre.

Kg

Les Balances ont généralement une table bien préparée. Il aime l’harmonie, il ne supporte donc pas de voir beaucoup d’ordures s’accumuler autour de lui. L’important est que rien ne puisse retenir votre attention pendant vos heures de travail. Il vaut donc mieux ne pas avoir grand-chose sur la table.

Scorpion

L’important pour le Scorpion est d’être dans une position privilégiée au bureau. Peu importe que la table soit mise ou non, tant qu’il est là où il peut entendre les conversations venant des autres tables.

Sagittaire

C’est un autre qui n’arrive pas à s’organiser beaucoup au travail. Les Sagittaires aiment faire la fête et s’amuser, alors tout est une raison de rendre l’endroit plus amusant. Sa table ne va pas être bien rangée. Et il est normal de trouver des décorations de dessins animés ou des choses amusantes, ainsi que des souvenirs achetés lors des voyages qu’il a effectués.

Capricorne

Ce sera probablement la table de votre patron. Tout est soigné et propre. C’est un gâchis seulement si c’est loin. Les Capricornes aiment l’ordre et garderont tout bien organisé. Même pas besoin d’envoyer quelqu’un pour débarrasser la table pour lui.

Aquarium

Le Verseau a également tendance à avoir beaucoup de choses sur son bureau. Mais pas parce qu’il le laisse là. C’est parce que beaucoup de gens vont là-bas pour lui parler et finissent par oublier quelque chose là-haut. En outre, il est normal de trouver un gadget technologique de pointe qui traîne.

Poisson

Les Poissons ont tendance à être un peu détachés, il est donc courant d’oublier beaucoup de choses sur la table. Ils aiment aussi les choses liées à l’art, vous pouvez donc trouver différentes décorations sur leur table.