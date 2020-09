A Discovery of Witches Saison 2: date de sortie, distribution, intrigue et vous devez tout savoir ici !!

A Discovery of Witches est une émission de télévision britannique. Fondamentalement, adoption de la trilogie All Souls par Deborah Harkness du nom du premier livre de triologie. Le spectacle est une coproduction de Bad Wolf et Sky Productions. La première saison de l’émission a été abandonnée du 19 septembre 2018 à novembre 2018 avec un total de huit épisodes. Maintenant, les fans et le public sont impatients de connaître la deuxième saison et sa sortie.

A Discovery of Witches Saison 2 Date de sortie:

Il n’y a pas de telle confirmation concernant la date de sortie de la saison 2 jusqu’à présent. Mais les séries pourraient revenir à un moment donné avant la fin de 2020. La bonne nouvelle est que le tournage est terminé pour une nouvelle saison. Et nous devons juste attendre la nouvelle saison et les nouveaux épisodes. Selon le réalisateur Darren Blackburn, ils ne sont pas favorables à un délai supplémentaire. Il est possible qu’en raison d’une pandémie, certains processus de post-production soient reportés. Mais ils font de leur mieux pour amener la saison deux jusqu’à la fin de 2020.

Une découverte de l’intrigue de la saison 2 des sorcières:

La deuxième saison sera sur le livre déjà sorti de Harknes, Shadow of Night. La mission est de localiser une sorcière tutrice Diana et de trouver des transes d’Ashmole 782. Mais en tant que filet de l’étanchéité passée de Matthew autour d’eux, ils se lancent dans un voyage très différent. Celui qui les emmène au cœur de l’histoire des ombres de Vampire vieille de 1500 ans. La saison deux reprendra à partir de là, car avec la saison un, il peut y avoir des divergences.

