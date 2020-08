A dévoilé la couverture d’eFootball PES 2021 avec Messi et CR7

Un an de plus, nous connaîtrons à nouveau la lutte pour le trône du football virtuel. FIFA 21 et eFootball PES 2021 reviennent à la charge une autre saison chargée de nouvelles. Dans le cas du simulateur Konami, cette année, il le fait avec une proposition différente, car il ne lancera pas de nouveau titre en soi, mais mettra une mise à jour à la disposition de tous ceux qui le souhaitent pour cette année.

Cela ne signifie pas que de nouvelles améliorations sont incluses dans le gameplay ou les modes de jeu. Rien n’est plus éloigné de la réalité. Et un bon exemple de ceci est qu’aujourd’hui nous avons vu le nouveau portage du jeu, qui vient avec une surprise incluse.

Messi et Cristiano, compagnons de couverture dans eFootball PES 2021

Et c’est que, pour la première fois, on verra sur la couverture d’un match de football une couverture partagée entre les deux plus grandes stars de la scène actuelle: Messi et Cristiano Ronaldo. Les stars de Barcelone et de la Juventus sont l’axe central de la couverture de cette année, accompagnées sur les flancs de deux des plus grandes promesses: Rashford, de Manchester United, et Davies, du Bayern Munich, le nouveau champion de la Ligue des champions.

🔥 MESSI. RONALDO. DAVIES. RASHFORD. 🔥

La dernière couverture de l’édition standard de # eFootballPES2021 Mise à jour de la saison 🎮

Le 15 septembre prochain, sautez sur le terrain de # PES2021!

➕ℹ https://t.co/Pn4jd9iRZy pic.twitter.com/tR0iNXS3rx – KONAMI Espagne (@KONAMI_ES) 24 août 2020

EFootball PES 2021 arrivera sur Xbox One et PC le 15 septembre 2020.