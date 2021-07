A dépassé la couronne : le prince William a trahi Harry

Le 4 novembre 2016 est un jour dont aucun membre de la famille royale britannique ne voudra se souvenir : Netflix a fait sa première La Couronne dans votre catalogue et votre image s’est effondrée. Au-delà du fait qu’ils n’ont jamais pu avoir le plein respect de leurs sujets, la série créée par Peter Morgan a fini par ruiner certains points historiques de sa vie qui laissaient encore des plaies ouvertes.

En fait, à l’exception de la reine Elizabeth, tous les membres de la monarchie ont été chargés d’exprimer leur mécontentement contre La Couronne. El primero en hablar fue Felipe de Edimburgo, quien dejó muy en claro sus opiniones mucho antes de morir, luego le siguió su primogénito, el Príncipe Carlos y tiempo después se sumó el Príncipe William, quien aseguró estar muy enfadado con todo lo plasmado por la série.

Carlos, Felipe et William ont été les premiers à s’exprimer. Photo : (Getty)



Cependant, la fiction Netflix la plus chère n’est pas la grande cause de tous les drames dans lesquels les Windsors sont impliqués. Au-delà du fait que cette série en a laissé beaucoup très mal, ce sont eux-mêmes qui, plus d’une fois, gâchent leur propre bien-être avec des attitudes différentes qui les séparent de leur propre famille et, le plus bel exemple, c’est le prince William. .

Bien que beaucoup imaginent que le prince Harry, duc de Sussex, était le méchant de toute cette histoire pour avoir abandonné sa famille et, en fait, en disant du mal d’eux dans des entretiens aussi controversés que celui qu’il a eu avec Oprah, la réalité est bien différente. Est-ce, d’après ce que l’on savait il y a quelques heures, c’est le fils aîné de Lady Di, William, qui a trahi son jeune frère.

La relation entre les ducs est de plus en plus distante. Photo : (Getty)



Omid Scobie, journaliste et rédacteur de la biographie de Harry, Finding Freedom, a déclaré que «ce n’était pas une coïncidence« Que les assistants du duc de Cambridge au palais de Kensington ont commencé à répandre des rumeurs sur la santé mentale du duc de Sussex. « Que William ait dirigé cela ou non, personne ne le saura, mais cela vient du bureau dont il est à la tête.», a commenté l’expert.

Meghan et Harry n’étaient pas soutenus par William. Photo : (Getty)



Cependant, il convient de noter que, malgré la gravité de cette situation, ce n’est pas la pire trahison que William aurait faite à Harry, mais il y en a une encore pire. La mauvaise relation entre les frères s’est confirmée en 2019, lorsque le plus jeune d’entre eux, lors d’une tournée en Afrique du Sud, a assuré à Tom Bradby que lui et son frère étaient « en différentes manières« Et c’est en janvier 2020 que tout est devenu clair.

En effet, lorsque Harry a décidé d’abandonner ses fonctions de Royal et que le célèbre Megxit a commencé, William a choisi d’ignorer les douleurs et les pensées de son jeune frère et de soutenir grandement la couronne. Au La Couronne, lorsqu’Elizabeth II prend ses fonctions, la reine mère ne fait que lui dire que « la couronne a gagné et doit toujours gagner« Et, apparemment, c’est une norme qui a traversé les générations.