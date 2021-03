À déclassifier: UFO a franchi le mur du son sans boom sonore

Des observations plus inexplicables d’objets volants non identifiés (OVNI) seront publiées pour examen public en juin – y compris un OVNI qui a franchi le mur du son sans produire de bang sonique.

S’exprimant sur Fox News, l’ancien directeur du renseignement national, John Ratcliffe, a déclaré samedi 20 mars que les observations étaient « difficiles à expliquer ». Ratcliffe, qui a servi dans l’administration Trump, a déclaré qu’il espérait déclassifier les rapports au cours de son mandat, mais qu’ils seraient publiés par le Pentagone d’ici le 1er juin.

Ce n’est pas la première fois que l’armée publie d’étranges rapports, et même des vidéos, d’ovnis, connus dans le jargon militaire comme des phénomènes aériens non identifiés (PAN). En avril 2020, l’US Navy a publié trois vidéos semblant montrer des avions volant plus vite que la vitesse du son. Et les rapports de renseignement du Sénat révèlent que le Pentagone est toujours à la recherche d’OVNIS ou UAP . Mais vérifiez votre excitation, Fox Mulder – les militaires sont généralement plus préoccupés de savoir si Les UAP peuvent être des aéronefs ou des armes secrets développé par d’autres nations que de trouver des preuves de ET parmi nous.

Selon Newsweek , Ratcliffe a déclaré que le prochain rapport du Pentagone comprendra plus d’observations et de rapports d’objets se déplaçant de manière apparemment impossible ou brisant le vitesse du son sans boom sonique d’accompagnement. Les observations inexpliquées se sont produites dans le monde entier, a-t-il déclaré, et incluent des événements captés par des capteurs automatisés et pas seulement par des yeux humains.

« Il y a des cas où nous n’avons pas de bonnes explications pour certaines des choses que nous avons vues », a déclaré Ratcliffe à Fox News.

Le rapport et la déclassification sont requis en vertu de la loi sur l’autorisation du renseignement pour 2021.

Cependant, les observations peuvent même ne pas représenter une technologie avancée de la Terre. Les debunkers ont suggéré que la vitesse extrême apparente de l’avion dans les vidéos publiées en avril 2020 pourrait être une illusion d’optique appelée parallaxe. Cet effet se produit lorsqu’un objet proche d’un objectif de caméra semble se déplacer, parfois assez rapidement, lorsque la caméra se déplace, simplement parce qu’il est plus proche de l’objectif que des objets en arrière-plan. (Un exemple vidéo est disponible chez SyfyWire .) Ainsi, les objets de la vidéo pourraient être aussi banals que des avions de passagers ou des ballons météorologiques. Certains des mouvements brusques dans les vidéos peuvent être des artefacts du zoom ou de la netteté de l’image par la caméra, Vice rapporté .

Il existe également des avions expérimentaux déclassifiés qui peuvent faire des choses comme briser la vitesse du son sans l’énorme «fissure» d’un boom sonore. L’avion X-59 Quiet SuperSonic Technology de la NASA, qui est en construction et pas encore en vol, est conçu pour voler plus vite que le son sans faire plus qu’un léger bruit sourd aux auditeurs au sol. On ne sait pas si les gouvernements ont une technologie secrète similaire pour les tests ou l’utilisation.

Quoi que montrent les vidéos à paraître, c’est une période de publication de documents sans précédent autour des OVNIS. En janvier, la CIA a dévoilé trois décennies de documents sur des incidents mystérieux signalés à l’agence ou faisant l’objet d’une enquête.

