A Day To Remember présente sa nouvelle chanson ‘Everything We Need’

Le groupe metalcore « Un jour pour se souvenir« Est en préparation pour »Live At The Audio Compound« , Une nouvelle présentation dans laquelle des versions acoustiques de certaines de ses chansons les plus récentes ont été présentées telles que »Mindreader« , »Rancœur » et « Dégénère».

Certains des grands favoris de ses fans seraient également interprétés comme « Si cela signifie beaucoup à vous», Qui a eu la participation spéciale de Sierra Kusterbeck du groupe VersaEmerge. Pour célébrer cette nouvelle spéciale, le groupe a sorti une nouvelle chanson intitulée «Tout ce dont nous avons besoin».

Le groupe prépare le lancement de «De rien», Le septième album studio qui sortira le 5 mars prochain. De là, ils auraient déjà sorti leur premier single officiel, qui porte le titre de «Mur de briques». Ce nouvel album est maintenant disponible en prévente.

Lors d’une conversation avec NME l’année dernière, le chanteur du groupe Jeremy Mckinnon aurait partagé quelques impressions sur ce nouveau matériau: «C’est la première fois depuis longtemps qu’il se sent frais. Il y a des chansons sur cet album qui sont des combinaisons de choses dont je ne sais pas si elles existent ».

« C’est comme ressentir ADTRCela semble actuel et cela ressemble aussi à un groupe lourd, le tout enveloppé dans un seul. Nous nous diversifions dans des directions que nous n’avons jamais faites auparavant et cela s’exécute mieux que ce que nous avons fait auparavant. Je pense juste que ce sont de meilleures chansons », conclut-il.

En 2019, après presque trois ans d’absence du studio, le groupe allait lancer la chanson « Sauve moi», Qui était une collaboration avec le DJ Marshmello. Selon le même McKinnon, ce serait une sorte de test pour voir si les fans étaient prêts à accepter la nouvelle évolution du son du groupe, qui deviendrait plus évidente après la sortie de leur nouvel album.