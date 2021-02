À d’autres entreprises. Toyota rend disponible la pile à combustible Mirai

GROHE Robinet infrarouge lavabo EUROSMART COSMO E à pile - GROHE - 36327001

Mitigeur de lavabo hygiénique en laiton chromé.Détection automatisée :Le passage de votre main sous la cellule infrarouge permet l'écoulement et l'arrêt de l'eau et ceci sans efforts.Faites des économies !Son autre rôle est de considérablement réduire votre consommation d'eau. Plus de gaspillage !Un design