À couteaux tirés : Rian Johnson pense déjà à faire un troisième film

L’écrivain et réalisateur de la franchise cinématographique »Couteaux sortis », Ryan Johnsona déclaré qu’il voulait déjà commencer la production d’un troisième opus, même sans avoir créé »Oignon de verre : un mystère à couteaux tirés », la suite qui devrait sortir plus tard cette année.

Dans une interview, le cinéaste a parlé de vouloir étendre la franchise avec une suite « Glass Onion » dès que possible. « Pendant un moment, j’ai pensé que je devrais peut-être faire autre chose d’abord. Mais la vérité est que je me suis beaucoup amusé à faire ça », a-t-il déclaré. « Le défi créatif de proposer un troisième film qui est complètement différent à la fois de celui-ci et du premier – c’est le défi créatif le plus intéressant pour moi. »

On ne sait pas pour le moment comment un troisième film « Knives Out » s’intégrera dans la liste des projets sur lesquels Johnson travaille, y compris sa trilogie « Star Wars » encore sans nom avec Lucasfilm. La société de production a annoncé que le réalisateur travaillerait sur trois nouveaux films en novembre 2017, juste après »Star Wars : Les Derniers Jedi ».

Bien que peu de détails aient été publiés depuis lors, la présidente de Johnson et Lucasfilm, Kathleen Kennedy, a insisté sur le fait que cette trilogie « Star Wars » est toujours en développement et qu’elle verra le jour à un moment donné dans le futur.

Ces derniers mois, Johnson s’est concentré sur la promotion de « Glass Onion ». Netflix a récemment publié une bande-annonce montrant le retour de Daniel Craig en tant que détective Benoit Blanc, ainsi que l’environnement dans lequel il devra résoudre un meurtre mystérieux. Le film mettra en vedette la participation de grands acteurs tels que Edouard Norton, dave baptiste, Leslie Odom Jr., Janelle Monae, Kate Hudson Oui kathryn hahn.

En plus de son récit mystérieux central, » Glass Onion » promet également de découvrir de nouvelles couches du personnage de Benoit Blanc, y compris la vérité sur sa sexualité. Johnson a confirmé dans une récente interview que le détective était « évidemment » gay tout en discutant d’une scène mettant en vedette Blanc vivant avec un homme.

» Glass Onion: A Knives Out Mystery » sortira d’abord dans certaines salles le 23 novembre, tandis que sa première sur Netflix aura lieu le 23 décembre.