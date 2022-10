À couteaux tirés : Rian Johnson confirme que Benoit Blanc est gay

Directeur de ‘‘Glass Onion: Un mystère à couteaux tirés », Ryan Johnson a confirmé que Benoit Blanc, personnage incarné par Daniel Craig il est gay. Selon des membres de la presse, une scène qui a été révélée de la suite de « Knives Out », le mystérieux détective peut être vu vivant avec un autre homme. À cela, on a demandé à Johnson si cela signifiait que Blanc était gay, ce à quoi il a répondu « Oui ». C’est évident. »

Se référant à l’acteur jouant l’amant de Blanc, Johnson a déclaré: « Il n’y a personne au monde que je puisse imaginer qui m’apporte plus de joie d’être avec Benoit Blanc. » Craig a ajouté: « Pas de spoilers mais qui ne voudrait pas vivre avec cette personne? », Se référant à son personnage.

Avec Craig, qui est apparu pour la première fois en tant que Benoit Blanc dans le film »Knives Out » de 2019, la suite comprend également les acteurs Edouard Norton, kathryn hahn, dave baptiste, Leslie Odom Jr. Oui Janelle Monae. Bautista a déclaré que le film mettrait en vedette de nombreux personnages et performances nouveaux et passionnants, affirmant que « Glass Onion » serait « tout aussi bon, sinon meilleur, que le premier ».

Écrit et réalisé par Johnson, » Knives Out » a suivi le détective Blanc enquêtant sur la mort du romancier policier Harlan Thrombey (Christopher Plummer). Le film présentait un casting tout aussi étoilé avec Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, Lakeith Stanfield, Katherine Langford et Jaeden Martell.

C’est en mars 2021 que Netflix a payé 450 millions de dollars pour acquérir les droits de deux autres films « Knives Out », Johnson réalisant et écrivant également le scénario, ainsi que Craig revenant en tant que Benoit Blanc. » Glass Onion » sera la première de ces suites, en première exclusive sur Netflix. Blanc va maintenant enquêter sur un nouveau meurtre, mais cette fois il se rendra en Grèce.

À propos du casting de la suite, Johnson a déclaré : « Vous essayez d’inviter les gens que vous aimez. Mais la réalité, c’est qu’on ne sait jamais. En fin de compte, j’essaie juste d’avoir les meilleurs acteurs dans chaque partie, les acteurs qui conviennent le mieux ». pour chaque partie individuelle. Donc, vous aussi lancez les dés et retenez votre souffle. Heureusement, nous avons un groupe qui s’intègre vraiment. »

»Glass Onion: A Knives Out Mystery » arrivera sur Netflix le 23 décembre.