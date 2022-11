« A Christmas Christmas Story » : la comédie de 98 minutes sur HBO Max qu’il faut voir aux fêtes

HBO Max

Alors que décembre approche à grands pas, Noël commence déjà à s’imposer sur les plateformes. Rencontrez ce film que vous devez voir pendant les vacances.

©IMDBUne histoire de Noël de Noël

Les plateformes de streaming sont devenues les grandes alliées des fans de films et de séries lorsque l’ambiance festive de fin d’année commence à se faire sentir. Et maintenant, à l’approche de décembre, les vacances sont plus proches que jamais. Par conséquent, malgré le fait qu’il reste encore un mois pour Noël, HBO Max Vous avez déjà le film idéal pour vous mettre dans l’ambiance. L’arrivée du Père Noël est un fait et rien de mieux que de le recevoir avec un bon ruban.

+ La comédie HBO Max à voir absolument ce Noël :

A cette occasion, le long métrage choisi et parfait de HBO Max n’est ni plus ni moins que Une histoire de Noël de Noël. La bande est sortie en 2022 et est originale sur la plateforme. Même s’il convient de noter qu’il a une curiosité, c’est ce qui attire le plus les fans. Ce film est la suite de une histoire de noëlune production qui est sortie en 1983 et 40 ans après sa sortie est venue la deuxième partie.

Une histoire de Noël de Noël étoiles Peter Billingsley (Ralph), Ian Petrella (Randy Parker), Scott Schwartz (Flick) et Zack Ward (Scut Farkus). Ces acteurs faisaient partie de la préquelle et sont revenus pour mener à bien la suite de l’histoire. Et, d’une durée de seulement 98 minutes, le succès du film est déjà prometteur, puisqu’il a encore une fois ravi ceux qui étaient ravis du premier.

De quoi s’agit-il? Aussi, Une histoire de Noël de Noël Il se déroule 30 ans après les événements présentés dans le premier volet. Autrement dit, maintenant, il se concentre sur les années 70 puisque le premier était dans les années 40. L’histoire, de la même manière, suit Ralphie, qui retourne dans sa ville natale accompagné de sa femme et de ses enfants. La décision de son retour est afin de passer du temps avec sa mère, qui est maintenant veuve après la mort de son père.

Même si, en passant du temps avec sa mère, il découvre qu’elle essaie de le convaincre de lui donner un Noël magique à sa famille, tout comme il l’avait dans son enfance. Et c’est quelque chose qu’il réalise sur la base de l’insistance. Mais, au milieu de la route des vacances, il retrouve aussi de vieux amis et accepte la perte de son père. De plus, le film conserve l’essentiel avec différents détails qui amèneront le spectateur à vivre en pleine nostalgie.

