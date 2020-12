«  A Charlie Brown Christmas  »: le jeune acteur qui a joué Charlie Brown a trouvé le rôle un «  défi  »

Ces jours-ci, Un Noël Charlie Brown est un classique des vacances bien-aimé. Mais avant sa première diffusion en 1965, l’équipe derrière la spéciale, ainsi que les dirigeants de la télévision CBS, pensaient qu’ils avaient un raté entre les mains. Rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité. L’histoire d’un garçon qui ne semble pas pouvoir entrer dans l’esprit de Noël a résonné auprès des téléspectateurs, et l’émission est devenue un incontournable de la programmation télévisée des fêtes.

Le producteur Lee Mendelson, l’animateur Bill Melendez et le dessinateur Charles Schulz réunis Un Noël Charlie Brown en quelques mois seulement, après que Coca-Cola eut décidé de parrainer un spécial de Noël. Parmi les nombreux défis auxquels Mendelson et le reste de l’équipe ont été confrontés lorsqu’ils travaillaient sur le long métrage de 30 minutes, il était de trouver les bons acteurs pour exprimer les personnages de Peanuts.

« Des dizaines et des dizaines d’enfants » auditionnés pour « A Charlie Brown Christmas »

Un Noël Charlie Brown était la première spéciale animée Peanuts. Les producteurs ont été confrontés à la tâche ardue de trouver les bonnes personnes pour donner la parole aux personnages de bandes dessinées bien-aimés, notamment Charlie Brown, Linus et Lucy. Mendelson a réfléchi sur le processus dans le livre de 2000 Un Noël Charlie Brown: la création d’une tradition.

«Nous avons réalisé que la voix de Charlie Brown devait être« bla »; Lucy devait être affirmée et même désagréable; Linus devrait combiner intelligence et simplicité enfantine », écrit-il.

«Nous avons auditionné des dizaines et des dizaines d’enfants pour les rôles clés», a-t-il ajouté.

Pour le rôle-titre de Charlie Brown, Mendelson cherchait quelqu’un qui pouvait «avoir l’air fade» mais qui était aussi un «bon acteur… une combinaison inhabituelle de talent». Heureusement, ils ont trouvé la bonne voix chez Peter Robbins, 8 ans.

Peter Robbins pensait que jouer Charlie Brown serait facile

Robbins avait déjà une certaine expérience du showbiz lorsqu’il a été choisi pour incarner le morose Charlie Brown. Il était apparu dans des dizaines de publicités ainsi que dans des épisodes d’émissions de télévision telles que Deviens intelligent.

Robbins s’est entretenu avec Mendelson pour le livre et a réfléchi à son expérience de création Un Noël Charlie Brown. Il a dit au producteur qu’il pensait que jouer Charlie Brown serait «très facile; une voix off par rapport au jeu devant la caméra. »

Mais une fois que Robbins est arrivé au studio, il a réalisé que les choses allaient être un peu plus compliquées. L’atmosphère était «chaotique» à cause des autres enfants interprètes qui couraient partout, a-t-il dit. Et puis il y avait la question du dialogue.

Pourquoi dépeindre Charlie Brown était un « défi »

Un Noël de Charlie Brown | Walt Disney Television via les archives de photos de Getty Images

Robbins et les autres acteurs de Un Noël Charlie Brown étaient de petits enfants, mais ils ont dû mener un dialogue assez compliqué, se souvient-il.

«Nous avions des mots inhabituels à livrer comme« bon chagrin »,« rats »et« syndicat oriental ». Une grande partie des discussions était «énervée», du moins pour nous, les enfants à l’époque.

Robbins a également eu un peu de mal à entrer dans le personnage. Il n’a tout simplement pas compris le manque d’enthousiasme de Charlie Brown pour Noël.

«Un autre défi était le fait que moi, en tant que Charlie Brown, j’étais censé être déprimé à Noël. C’était très étrange pour un enfant de 8 ans et demi de faire semblant d’être déprimé à propos de Noël, la période la plus joyeuse de l’année!

Un Noël Charlie Brown diffusé le dimanche 13 décembre sur PBS (consultez les listes locales). Il est également disponible gratuitement sur Apple TV + jusqu’au 13 décembre.

