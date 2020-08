À cet âge, Gwyneth Paltrow se sentait la plus belle

03.08.2020 à 14h08

Gwyneth Paltrow s’est assise à une table avec sa fille et sa mère et a parlé de beauté et de vieillissement. Les femmes ont également révélé à quel âge elles étaient particulièrement satisfaites d’elles-mêmes. Et ce sont de bonnes perspectives.

Trois générations d’une famille parlent de beauté: Gwyneth Paltrow (47 ans, “Shakespeare in Love”) a une nouvelle vidéo pour sa page lifestyle “Goop” avec sa fille Apple Martin (16 ans) et sa mère Blythe Danner (77 ans ” Ma femme, ses beaux-parents et moi ») à une table pour promouvoir une nouvelle crème pour le visage. Cela a conduit à une conversation perspicace entre grand-mère, mère et fille sur la beauté, le vieillissement et la confiance en soi.

Apple a demandé à sa mère: «À quel âge vous sentiez-vous le plus belle?» Après quelques considérations, Gwyneth s’installe sur la fin de la trentaine. Et dit qu’elle aussi peut difficilement accepter le vieillissement. «C’est définitivement un processus et je pense que lorsque vous voyez votre visage changer, vous ne vous sentez pas nécessairement le mieux. Mais l’ironie est que c’est le moment de votre vie où vous vous aimez vraiment et vous aimez. Alors tu te sens belle de l’intérieur. “

Avec sa mère Blythe, cette prise de conscience est venue encore plus tard: “Je pense que je me suis sentie la plus belle à 50 ans, peut-être à cause de ce que tu viens de dire.” Alors sa fille est heureuse: “Oh c’est tellement beau!” Et Apple est d’accord, “je pense que la sagesse vient avec l’âge”.

(mia / spot)