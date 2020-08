À cause des protestations des fans: R. Kelly en garde à vue attaqué par des détenus

Malgré les allégations d’abus contre lui, R. Kelly peut toujours compter sur ses fans. Beaucoup d’entre eux protestent chaque jour devant sa garde à vue et demandent la libération du musicien américain. Cela énerve un codétenu. La situation s’aggrave.

R. Kelly est accusé de nombreuses infractions sexuelles. Le chanteur de R&B autrefois populaire est détenu à Chicago depuis presque exactement un an. Selon le portail des célébrités “TMZ”, il y a maintenant un incident là-bas: R. Kelly a été attaqué par un codétenu.

Tel que rapporté par des sources anonymes des milieux de la police fédérale, Kelly était dans sa cellule lorsqu’un autre détenu est entré et a frappé l’homme de 52 ans. Apparemment, l’homme était en colère que la prison ait été complètement bouclée en raison des protestations des fans de Kelly. On ne sait pas si les détenus ne pouvaient pas quitter leur cellule ou recevoir des visiteurs en conséquence.

Kelly se porte bien dans les circonstances, ont rapporté les sources. Le médecin de la prison n’a trouvé aucune cassure ni aucune blessure. Un avocat Kelly a confirmé l’incident sur Twitter, mais ne semble pas être en contact avec le chanteur. Il existe “des rapports contradictoires sur l’étendue de ses blessures”, a écrit Steve Greenberg. “Nous n’avons reçu aucune information de la prison, et M. Kelly n’a pas appelé.”

“Ne devrait pas emprisonner les gens indéfiniment”

Pourtant, Greenberg a plaidé pour la libération de Kelly. Le gouvernement ne peut garantir sa sécurité et ne peut pas lui donner sa journée au tribunal. “Nous ne devrions pas détenir des personnes indéfiniment parce que nous ne pouvons pas leur donner une procédure régulière!” L’avocat a mis fin à ses tweets.

R. Kelly est accusé d’avoir agressé sexuellement plusieurs filles mineures et femmes adultes. De longues mises en accusation ont été déposées contre lui à Chicago, New York et Minnesota. Les allégations remontent aux années 1990. S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à 70 ans d’emprisonnement. Le procès contre lui a été initialement reporté à l’automne en raison de la crise Corona. Plusieurs demandes de libération anticipée ont été rejetées.

Le chanteur de “I Believe I Can Fly” proteste encore et encore de son innocence, mais il y a toujours de nouveaux détails qui apparaissent qui pèsent lourd sur lui. Le joueur de 52 ans, son équipe et certains fans auraient agressé, fait chanter et parfois menacé de mort ses victimes présumées et leurs familles s’ils ne retiraient pas les allégations contre Kelly. Son ex-manager a également été arrêté à la mi-août.